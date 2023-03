El municipi d’Olot té a dia d’avui una seixantena d'habitatges ocupats que generen problemes de convivència amb els veïns. Segons l’alcalde, Pep Berga, aquesta és una de les principals preocupacions del municipi.

Berga ha destacat que a la capital garrotxina hi ha prop d’un centenar de pisos ocupats més però són “persones sense recursos” i amb qui la Policia Local “no és especialment incisiva”. Les dades s’han anunciat durant la Junta de Seguretat Local d’Olot, on també hi ha participat el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, qui ha reivindicat un canvi normatiu a nivell estatal per reduir “la incertesa” que tenen els cossos policials en les actuacions relacionades amb les ocupacions conflictives.

El municipi d’Olot ha registrat 50 delictes per cada 1.000 habitants el 2022, 28 punts per sota de la mitjana catalana (que ha tancat l’any amb 78 delictes per cada 1.000 habitants). Així ho han destacat els cossos de seguretat aquest dijous al migdia en la Junta de Seguretat Local d’Olot. En ella, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha remarcat que “Olot és una ciutat segura” en base als indicadors, malgrat que la gent a vegades pugui tenir la percepció errònia.

Un dels principals problemes que s’ha posat sobre la taula en aquesta junta és la de les ocupacions il·legals. La Policia Local té constància de 156 habitatges ocupats de forma il·legal. Un centenar d’aquestes ocupacions són casos de persones “que no tenen recursos”. La seixantena que resta d’aquest total són “ocupacions incíviques”. Es tracta de casos que provoquen malestar entre els veïns perquè la gent “posa la música alta, fa festes o fins i tot trafica amb substàncies estupefaents”, ha explicat Berga.

En aquest sentit, l’alcalde ha assegurat que la policia intenta ser més incisiva a l’hora de fer-los fora però falten eines jurídiques per actuar. El conseller d’Interior ha manifestat la necessitat de canviar la normativa estatal per acabar amb “la incertesa” que hi ha entre els cossos de seguretat a l’hora d’actuar en les ocupacions.

A més, Elena creu que la legislació també ha d’actuar amb els “grans tenidors” que no denuncien ocupacions il·legals tot i saben que generen conflictes. “No pot ser que no els passi res” ha insistit el conseller.

Delinqüents reincidents

Un altre dels fets preocupants a Olot és la multireincidència. Malgrat que Berga ha lamentat que ni l’ajuntament ni la Generalitat tenen competències per actuar-hi en contra, cal pressionar al govern estatal perquè acabi amb la multireincidència.

L’alcalde ha assegurat que 25 persones han acumulat 70 detencions en tot el 2022. Això es deu al fet que una vegada detinguts, passen a disposició judicial i queden en llibertat. “Aquesta situació genera molta frustració”, ha apuntat l’alcalde d’Olot. De fet, assegura que en aquests 25 casos “sabem el nom i cognom” de les persones, però la policia no té més marge de maniobra que la detenció i “esperar” que la justícia en determini l’ingrés a presó.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha aprofitat la visita a la capital garrotxina per anunciar que el cos de Mossos d’Esquadra a la comarca ha augmentat “un 10%” la plantilla amb la incorporació de 6 agents nous. Aquesta xifra podria augmentar en el futur amb les noves promocions de mossos. Elena ha presidit la Junta de Seguretat Local d’Olot, que des del 2018 no hi havia el conseller d’Interior al capdavant d’aquesta trobada anual.