La Fira de les 40 hores de Ripoll es farà aquest cap de setmana i aplegarà més de 250 parades. Enguany manté el format allargat que es va estrenar l'any passat, connectant el centre amb la Devesa del Pla. Hi haurà tres espais diferenciats dedicats a artesania, alimentació i un altre per a empreses, vehicles i entitats.

La fira sectorial més important de la comarca compleix 40 anys des que es va recuperar i ho fa amb voluntat de "seguir creixent", segons ha explicat la regidora de Fires, Manoli Vega, que ha presentat les novetats acompanyada dels representants de la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès i l'associació de Ripoll Comerç. En paral·lel, també hi hauran activitats paral·leles, amb tastets, tallers i cercavila.

"La fira està ben viva i volem consolidar el format del quilòmetre i mig que vam provar l'any passat", ha afirmat la regidora. La connexió entre el nucli i la Devesa del Pla com a nou espai de la ciutat és una bona fórmula, segons ha dit, a la vegada que resolt els problemes d'aparcament i mobilitat que hi havia quan es concentrava només al centre.

Pel que fa a la programació, la inauguració oficial serà la tarda d'aquest divendres, si bé un dia bans ja hi haurà una activitat prèvia amb la Ruta de la Tapa dissenyada especialment pels 40 anys d'història de la fira i on es regalaran 40 tapes mitjançant un concurs per xarxes socials. Amb motiu de l'efemèride també hi haurà una exposició sobre la seva història al carrer Sant Pere.

La fira multisectorial estarà oberta des del matí i fins a la tarda de dissabte i diumenge. Un any més han optat per acompanyar-la d'activitats paral·leles, com ara cercaviles, presentacions, tastets de producte i tallers amb la idea de "donar un valor afegit" a la visita i generar més activitat. Un dels actes destacats és el concert de dissabte al vespre amb Amistades Peligrosas, una banda dels anys 90 que des de fa un temps ha tornat als escenaris recordant alguns dels seus èxits.

Tres espais ben diferenciats

Per mantenir l'essència de fira multisectorial, s'han diferenciat les activitats, com ara un sector dedicat a l'artesania i l'alimentació per una banda, entitats i empreses -hi haurà una carpa amb les més grans de la comarca- per una altra, i un tercer situat a la Devesa del Pla dedicat al motor amb activitats com ara exposicions de vehicles i un trial per a infants.

El secretari general de la Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès (UIER), Josep Pascal, ha explicat que la voluntat és de "seguir fent créixer la fira". "És important fer venir gent a Ripoll i seduir-los perquè entrin també a les botigues, que estaran obertes durant aquest cap de setmana", ha detallat.

Pascal també ha reivindicat el valor de les empreses que hi ha a la comarca, algunes amb projecció internacional, tot dient que el Ripollès és molt més que una destinació d'activitats d'esport, turisme i neu.

Enguany hi haurà més de 250 parades i algunes empreses s'han quedat fora. "Ens ha quedat gent amb qui hem hagut de dir que no perquè els espais ja estaven plens, com ara el sector d'artesania", ha destacat Verga, tot apuntant que de cara a les pròximes edicions potser caldrà allargar encara més el recorregut.

La fira està organitzada per l'Ajuntament, la UIER i Ripoll Comerç. En anteriors edicions ha rebut entre 25.000 i 30.000 quan el temps ha acompanyat. "Sembla que aquest any farà bon temps", ha dit Vega.