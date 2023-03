El jugador i president del Bàsquet Girona Marc Gasol; la doctora honoris causa de la UdG Daniella Tilbury; la directora del Museu d’Història dels Jueus i del Museu d’Història de Girona, Sílvia Planas; el fundador de Multicapacitats, Isaac Padrós; i activista climàtic i fundador del moviment Guardianes por la Vida, Francisco Vera, seran els cinc ambaixadors que donaran un impuls a la Xarxa de Desenvolupament Sostenible creada per la Diputació de Girona. El seu nomenament ha tingut lloc en el marc de la tercera Jornada per a la Implementació de l'Agenda 2030 i els ODS, celebrada a l'Auditori Palau de Congressos de Girona.

Els cinc ambaixadors representaran la Xarxa DDGI 2030 Demarcació Sostenible, una aliança que ajuntarà administracions publiques, el món de l’educació, la Universitat de Girona (UdG), el sector empresarial, la patronal, sindicats i el tercer sector amb l’objectiu de treballar per l’assoliment dels disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

"Un exemple a seguir"

La inauguració de la jornada, que portava per títol «Món local, sostenibilitat i joventut» , ha anat a càrrec del president de la Diputació, Miquel Noguer. Noguer ha destacat que els ambaixadors de la xarxa "destaquen per la seva trajectòria personal i professional", i els considera "un exemple a seguir". "Els agraïm moltíssim la seva ajuda desinteressada i que siguin avui aquí per rebre el reconeixement com a ambaixadors", ha assenyalat, tot afegint que tenen "moltes ganes de treballar plegats per assolir junts els objectius de desenvolupament sostenible, i desitgem que siguin garants de la Xarxa DDGI 2030 allà on vagin".

El nomenament ha tingut lloc durant la III Jornada per a la Implementació de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que ha comptat amb l’assistència de nombroses autoritats, així com d’un centenar d’estudiants de diversos instituts (Bosc de la Coma d’Olot, Vescomptat de Cabrera d’Hostalric, Salvador Espriu de Salt i Maristes de Girona), que estan treballant a classe temes de sostenibilitat.

La jornada ha constat de dues taules rodones, on s’han debatut les experiències a l’hora d’implementar els ODS al món local i la relació entre emergència climàtica i joventut. A més, s’ha presentat el projecte «Escolteu-nos», mitjançant el qual alumnes de l’institut Salvador Espriu de Salt van aprendre sobre el funcionament del sistema democràtic i van ser protagonistes d’una sessió del Ple a la Diputació de Girona en què van debatre dues mocions relaciones amb la sostenibilitat. «El projecte ha servit perquè els joves puguin conèixer més a fons les institucions democràtiques i també perquè expressin les seves inquietuds», ha assenyalat Joan Fàbrega, diputat de Desenvolupament Sostenible de la Diputació de Girona.