Sales d’espera més «amables» als jutjats per les víctimes

Els jutjats són llocs desconeguts per la ciutadania i que hom prefereix no haver de trepitjar, i més en el rol de víctima. Encara ara és habitual que no tinguin sales d’espera adequades abans d’un judici, i que, en canvi, s’hagin de trobar amb els agressors als mateixos espais, i aquesta és una de les coses que es volen canviar.

En els últims anys s’ha començat a treballar en protocols i plans per millorar l’atenció que reben les víctimes un cop dins la seu judicial, i especialment les de violència masclista. Als judicis se’ls ofereix un servei d’acompanyament abans i durant la seva declaració, i la llei els permet demanar declarar sense confrontació visual amb l’agressor. En alguns casos, quan es tracta de víctimes especialment vulnerables, com ara menors d’edat i prèvia valoració del tribunal, les declaracions es poden fer sense públic dins les sales de vista.

Ara, el Departament de Justícia ha fet un pas més i ha presentat un Pla d’adequació i millora d’espais i usos per a l’atenció a la víctima, que consistirà en sales d’espera pensades per atendre les seves necessitats. Hi ha edificis judicials que ja compten amb sales pensades per víctimes, i que s’hauran d’acabar d’adequar per incloure elements decoratius, funcionals i ambientals. S’utilitzarà el mateix prototip per totes les sales, que comptaran amb un espai per infants.

Actuacions a la província

A la província de Girona s’han estudiat 10 edificis judicials. De tots els jutjats gironins, s’implementarà directament aquest prototip a Ramon Folch (Girona), al Palau de Justícia, als jutjats de Sant Feliu de Guíxols i als de la Bisbal d’Empordà, ja que ja tenen sales específiques per víctimes, i per tant només s’hauran de fer tasques d’adequació. En canvi, els jutjats de Figueres, Olot, Ripoll, Blanes i Puigcerdà, no compten amb aquests espais. En aquests òrgans, es faran servir sales polivalents que caldrà reconvertir en sales específiques. Es farà, segons el Departament, o bé redistribuint els espais o reassignant usos a altres ubicacions dins el mateix edifici. En el cas dels jutjats de Santa Coloma de Farners no es contempla perquè tindran un nou edifici que està previst que es posin en marxa el 2026 al polígon Mas Llorenç del municipi.

El Departament preveu destinar-hi uns 72.000 euros a la Demarcació, i encara no hi ha dates concretes perquè això sigui una realitat. Els primers jutjats a implementar aquest servei seran els de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Mataró.