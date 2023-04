Senglars i cabirols provoquen un de cada tres accidents de trànsit a Girona

Els senglars i els cabirols provoquen un de cada tres accidents de trànsit a les comarques gironines. Això és el que es desprèn d’un informe elaborat pels Mossos d’Esquadra que analitza tots els accidents de trànsit que s’han registrat a Catalunya i on hi ha hagut animals implicats. Per primer cop, com detallen des del Servei Català de Trànsit, s’ha fet una distinció dels que han tingut de protagonista senglars o cabirols -tot tipus de cèrvids-.

Aquest tipus d’accidents de trànsit no paren de créixer i les dades parlen per sí soles. A tota l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona es van registrar 3.296 accidents de trànsit durant l’any passat i d’aquests, 1.075 van ser provocats per cabirols i senglars (el 32,6%). La tendència a l’alça és preocupant i ha portat de fet, a declarar l’emergència cinegètica a les Gavarres i Rocacorba per reduir-hi la densitat de senglars. Els cèrvids també comencen a preocupar perquè la seva presència s’ha incrementat en punts de l’interior i de muntanya de la província. En el cas dels senglars es considera una plaga perillosa perquè no sols provoquen destrosses en l’agricultura sinó que també poden acabar provocant accidents. La majoria d’aquests sortosament acaba amb danys en els vehicles. Però al llarg del anys també s’ha hagut de lamentar alguna víctima mortal arran d’un xoc amb senglars. Girona, líder en senglars L’any passat va tancar amb 987 accidents de trànsit provocats per aquests porcs salvatges. Una xifra que situa la Regió de Girona com la que va registrar més incidents d’aquesta tipologia de tot Catalunya. La segueix l’Àrea de Trànsit la Regió Policial Central, amb 768 casos. Les zones on es van haver de lamentar més accidents de trànsit per irrupció d’aquest animal a tot Catalunya van ser precisament gironines. Es tracta de les comarques de la Selva (275) i l’Alt Empordà (259). Entre aquestes dues àrees territorials sumen més de la meitat dels que van produir-se a Girona el 2022 amb porcs senglars de protagonistes. Analitzant el total d’accidents amb senglars de Catalunya (4.243), es pot comprovar que Girona és una de les àrees amb més incidència. Si es mira entre les 15 comarques amb més incidència, quatre d’elles són gironines. La Selva i l’Alt Empordà ocupen les posicions més altes però en vuitena posició hi ha el Baix Empordà (179) i en l’onzena, el Gironès (157). L’altre animal que comença a preocupar a la policia perquè està causant cada vegada més accidents és el cabirol o en altres àrees, com ha passat alguna vegada a l’Alt Empordà, les daines. Aquestes se solen localitzar sovint en àrees properes als Aiguamolls de l’Empordà. Els cèrvids van protagonitzar 88 accidents de trànsit el 2022 a la Regió de Girona. L’Alt Empordà i la Garrotxa són les comarques on va haver més casos, amb 23 en cadascuna. Pel que fa a tot Catalunya, el 2022 va tancar amb 5.482 accidents amb ungulats -senglars i cèrvids-. Això va suposar un increment del 25,5% respecte del 2021. Aquest tipus d’accidents es solen donar sobretot al vespre i fins la mitjanit, tal com mostra l’informe dels Mossos. Segons aquest document, el mes amb més accidents amb senglars va ser el de novembre amb 783 accidents. Mentre que amb cèrvids, l’abril amb 248 accidents. Per intentar reduir aquests sinistres s’han provat diverses solucions i Trànsit preveu un nou sistema d’avís als conductors que detecta el moviment d’animals i activa senyals lluminosos. Dos motoristes ferits en xocar amb animals Els accidents per irrupció d’animals van castigar aquesta setmana a dos conductors: dos motoristes van resultar ferits aquest dimecres de matinada a Santa Pau i Lloret de Mar després de xocar amb dos ungulats. Un d’ells va col·lidir amb un senglar i l’altre, contra un cabirol. El primer dels accidents va tenir lloc a Lloret de Mar. En aquest cas, un motorista va xocar contra un senglar a l’altura del quilòmetre 8,8 quan circulava per la GI-682. Això va succeir cap a dos quarts de sis de la matinada, i l’home, de 46 anys. Va resultat ferit de poca gravetat arran del xoc i la caiguda per la irrupció de l’animal, segons el Servei Català de Trànsit. A lloc hi van treballar els Mossos de Trànsit, SEM i Bombers. El SEM va enviar dues ambulàncies al punt de l’accident i va evacuar el ferit a l’hospital de Blanes en estat de poca gravetat. El senglar va morir arran del xoc amb la moto, que era de tipus «scotter». Pel que fa a l’altre sinistre viari, la motorista va xocar amb un cabirol que va irrompre a la GI-524 quan circulava per Santa Pau. L’accident va produir-se cap a tres quarts de sis i la dona, de 28 anys, també va resultar ferida de poca gravetat. El SEM la va evacuar a l’hospital comarcal d’Olot. Aquesta presentava un cop al genoll i al turmell. Com en l’altre sinistre els Mossos de Trànsit, SEM i Bombers van treballar en el sinitre.