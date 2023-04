La gironina Roser Crivillé, que pateix una malaltia degenerativa que ja gairebé li ha apagat la vista per complet, sempre havia estat una gran lectora. Però la malaltia va començar a agafar embranzida i les lletres es van fer cada vegada més indesxifrables. «Quan em vaig anar a afiliar a l’ONCE, l’única cosa que els vaig dir és que necessitava llegir, llegir i llegir», recorda. I la sort li va somriure. «La seva biblioteca digital ha estat la meva salvació», assegura, victoriosa.

Des d’aleshores, dedica més d’una al dia a la lectura a través de les novel·les que ella mateixa es descarrega a casa. Això sí, en format audiollibre. «Les veus que narren les històries són precioses, és una fórmula molt agraïda de llegir», assegura. Tot i que el costum la porta a llegir abans d’anar a dormir, ara ha descobert que la lectura es pot maridar amb altres activitats. «M’agrada molt llegir mentre cuino o planxo», confessa. «Des que m’he quedat cega llegeixo més que mai», celebra Crivillé. Sempre, però, aposta per la versió original de les novel·les.

«És un dia molt visual, jo de tocar les cobertes dels llibres no en trauré res», assegura la gironina Roser Crivillé

Si ho pot evitar, avança, no anirà a passejar per les parades de Sant Jordi. «És un dia molt visual, jo de tocar les cobertes dels llibres no en trauré res», sosté. Per això, reclama que s’instal·lin parades d’audiollibres entre els estands de les llibreries perquè les persones invidents també puguin gaudir de la jornada festiva.

«Llegir en braille és carregós»

El saltenc David Abad també ha optat pels audiollibres. «Llegir en braille és més carregós, perquè si un llibre físic té 300 pàgines, traduït a braille poden arribar a sortir 4 o 5 volums». Tot i que Abad és invident de naixement, hi ha obres que prefereix tenir-les en format físic: «Ara estic llegint Caridad d’Angélica Liddell, el vaig comprar perquè estic actuant amb ella en una obra de teatre i em feia gràcia tenir-lo», assegura. En arribar a casa, el va escanejar i el va passar a PDF per a poder-lo llegir (en format braille o audiollibre).

En l’actualitat, l’ONCE posa a disposició dels més de 10.000 afiliats a Catalunya un total de 70.912 obres en braille o audiollibre a través de la seva biblioteca digital.