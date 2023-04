Aquest diumenge, l’Associació Protectora d’Animals del Baix Empordà – Rodamón, ha celebrat la vuitena edició del Festival Rodamón de gossos d'elit al Camp Municipal d’Esports de Cervià de Ter.

Un any més, ha estat un èxit de públic amb l’assistència d’unes mil persones. El Festival Rodamón s’organitza cada any per donar un missatge de sensibilització a la població per la tinença responsable de l’animal. Fins avui, és un esdeveniment únic a casa nostra.

Aquest any, ha comptat amb la participació de la unitat canina de la Policia Nacional que ha fet una demostració de detecció d’explosius i drogues, Discan – exhibició amb gossos d’assistència a persones amb discapacitat, UCAR especialistes en rescat de persones i Agility Club Girona amb una demostració d’agility amb gossos.

L’actuació de Miron Bococi era la més esperada i ha deixat als assistents bocabadats amb una extraordinària demostració de doma en llibertat amb els seus cinc cavalls, espectacle mundial únic en aquesta especialitat.

El Festival Rodamón ha estat amenitzat amb una bona dosi d’humor per l’actor, Lo Pau de Ponts que s’ha posat al públic a la butxaca des del primer moment i amb el mag, Toni Cors, premi nacional de màgia. Els actes han començat a les 10:45 h i han finalitzat al voltant de les 14 h. L’entrada era gratuïta.