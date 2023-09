La Unitat d’Ictus de l’hospital Josep Trueta ha rebut la certificació d’excel·lència com a Stroke Center per part de l’Organització Europea d’Ictus, entitat de referència internacional que valora les capacitats assistencials dels centres sanitaris a l’hora d’atendre pacients amb ictus. La distinció s’assoleix després d’haver acreditat de forma detallada els estàndards de qualitat de recursos professionals, espai, estructura organitzativa, trasllat dels pacients o de coordinació prehospitalària i posthospitalària de què disposa el Trueta per atendre aquelles persones de la Regió Sanitària Girona que han patit un ictus.

La Unitat d’Ictus de l’hospital Trueta, vinculada al servei de Neurologia, coordina l’atenció a l’ictus amb la intervenció de nombrosos dels serveis assistencials de l’hospital mateix. Per aquesta raó, el reconeixement va més enllà de la Unitat, com aprecia Joaquín Serena, el seu responsable: «Cal felicitar-nos a tots, ja que és un certificat d’excel·lència per al procés integral d’atenció i tractament de l’ictus, i això afecta diversos dels serveis que treballem coordinats». Aquesta acreditació d’excel·lència s’obté després de superar una auditoria i de rebre l’informe favorable per part d’un grup d’experts internacionals en l’ictus. Entre els estàndards assistencials que cal reflectir hi ha el de disposar d’una àrea d’intervencionisme que inclogui professionals vinculats a la Unitat d’Ictus, la coordinació amb altres serveis (Neuroradiologia, Cirurgia Vascular, Cardiologia, Anestesiologia, Rehabilitació o la Unitat de Continuïtat Assistencial), juntament amb el personal d’infermeria, essencial en l’atenció a l’ictus. A la vegada, cal acreditar protocols d’actuació com el Codi ictus, que estableix com s’activa la xarxa de dispositius assistencials adreçats a donar una atenció immediata i adequada als pacients amb sospita d’ictus. L’activitat científica, l’impuls als projectes de recerca i les aportacions en les publicacions especialitzades en l’àmbit de l’ictus són aspectes que també es valoren en un altre dels apartats. Entre el 50 i 55% dels pacients recuperen un grau d’independència funcional total o amb dèficit minim L’objectiu final de l’acreditació, com apunta Joaquín Serena, «no és cap altre que reflectir que els recursos destinats repercuteixen en una millor recuperació de les persones que pateixen un ictus». En aquest sentit, les dades de la Unitat d’Ictus indiquen que entre el 50 i el 55% dels pacients que tracta recuperen un grau d’independència funcional total o amb un dèficit mínim al cap de tres mesos de patir l’episodi. La majoria d’aquests pacients arriben després d’activar-se el Codi ictus. Vigència de cinc anys El certificat d’excel·lència de l’Organització Europea d’Ictus té una vigència de cinc anys i després cal revalidar-lo. Aquest fet fomenta una revisió constant dels circuits, els protocols d’actuació i, en general, de les capacitats d’atendre els pacients d’ictus d’una manera cada vegada més efectiva. El centre se suma a tres hospitals més de l’Institut Català de la Salut (ICS) amb certificat d’excel·lència de l’Organització Europea d’Ictus (Bellvitge, Vall d’Hebron i Germans Trias i Pujol). La Unitat d’Ictus del Trueta va posar-se en marxa a principis de 1997 i, actualment, atén uns 1.800 casos cada any. A Catalunya es registra una mitjana d’entre 160 i 200 ictus per cada 100.000 habitants l’any. Es tracta de la primera causa de mort en dones i la segona en homes.