Més de 250 persones es van aplegar el passat diumenge 24 de setembre en l’anual Missa de l’Alba a la platja de Sa Palomera de Blanes. Tal com ja indica el seu nom, es tracta d’una missa que comença a les 7 del matí, «en una època de l’any en què encara és negra nit i tot just comença a despuntar la llum de l’albada». En el decurs de la celebració es pot contemplar la sortida del sol a l’horitzó. Un altre element singular és que l’altar és damunt d’una barca. Els i les participants s’asseuen principalment a les cadires alineades davant l’altar, així com també a la sorra de la platja o als bancals que rodegen l’espai. L’esdeveniment, centrat en la fe cristiana, també té un marcat caire popular i aquest 2023 ha complert el seu 20è aniversari. La missa la van oficiar de manera conjunta els rectors de les parròquies de Blanes, Enric Roura i Josep Perich, amb el capellà del Col·legi Santa Maria, Agustí Giménez.

Des de fa dues dècades s’ha mantingut aquesta tradició de manera ininterrompuda, ja que el fet de celebrar-se a l’aire lliure va permetre que es pogués fer igualment els dos anys més forts de la COVID: el 2020 i el 2021. Aquesta Missa serveix per donar la benvinguda a la tardor, que tot just va començar un dia abans d’aquest esdeveniment. Marca l’inici del nou curs de les parròquies de Blanes, deixa enrere l’estiu i enceta una nova temporada. El vintè aniversari que se celebra enguany es commemorar de manera especial: de la última filera del públic penjaven, d’uns globus, cadascun dels 19 lemes de les edicions fetes fins la data: ‘Viu i deixa viure’, ‘Canta a la vida’, ‘Obre els ulls’ o ‘Feliços els compassius’ n’han estat alguns d’elles. El lema d’aquest 2023, ha estat «ben senzill i prou eloqüent»: ‘i 20!’. A l’inici de la celebració, tot just començar, un grup de set persones van explicar els motius que els havien portat a participar-hi. En aquest sentit, els organitzadors afirmen que «s’ha pogut observar gent que, independentment que es tracti d’una celebració cristiana, es contagia de l’especial atmosfera que s’hi respira i viuen un moment de recolliment, mediten o gaudeixen d’una sortida del sol molt diferent». També es va fer memòria del capellà empordanès Joan Alsina i Hurtós, en el 50è aniversari de la seva mort a Santiago de Xile.