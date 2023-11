El conflicte a Medicina i Infermeria s’agreuja per la manca d’espais d’estudi

La problemàtica per la manca d’espais d’estudi a la Facultat de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona segueix sense resoldre’s fins a tal punt que ha acabat generat un conflicte entre els estudiants i deganats.

Després de diverses reunions i davant la manca d’acord per a trobar una solució satisfactòria per a totes dues parts, els alumnes han decidit ocupar, des de fa una setmana, una aula annexa a la biblioteca com a solució provisional.

Fonts de l’alumnat de Medicina afirmen que «l’ocupació d’aquesta aula, que prèviament era biblioteca i ara es fa servir per a les classes de 1r d’Infermeria, ha suposat una incomoditat en els deganats, que han organitzat diverses reunions però han acabat sent insatisfactòries i creiem que hi ha manca de compromís», lamenten.

Una de les solucions que se’ls va plantejar, expliquen, és fer ús d’una altra aula, però només de forma temporal fins al desembre, ja que la necessitaran estudiants d’Infermeria de 3r, que ara estan fent pràctiques a centres sanitaris. Lamenten que «aquesta decisió es va informar per correu i no és una solució definitiva perquè no tenim un lloc d’estudi assegurat a llarg termini».

Davant d’aquesta disconformitat, es va convocar una altra reunió amb tots els agents implicats. «Ens van exigir que marxéssim de l’aula on ens hem instal·lat, però tampoc ens van aportar propostes noves, només ens van dir que estudiarien alternatives». És per això que ahir hi va haver una nova concentració d’estudiants de les dues facultats a l’entrada de l’edifici . Els alumnes van portar apunts i ordinadors en senyal de protesta, perquè consideren que no tenen lloc on estudiar.

La problemàtica es remunta dos anys enrere, quan es van ampliar les places a Infermeria, i es va haver de suprimir la meitat de la biblioteca per tal d’ubicar-hi diverses aules. Com a conseqüència, per guanyar espai, fa un any la UdG va adquirir un edifici annex amb l’objectiu de traslladar-hi l’actual biblioteca amb la previsió que estigués operativa aquest curs. La realitat, però, és que les obres s’han endarrerit més del previst i el nou espai no estarà disponible fins al curs 2025-2026.

La gota que va fer vessar el got va ser fa ser quan, fa unes setmanes, l’alumnat va rebre un comunicat per part dels deganats d’Infermeria i Medicina, en el qual informaven que el curs vinent es quedaran sense la totalitat de la biblioteca actual. A partir d’aquí, la crispació entre els estudiants ha anat augmentant.

Solucions, la setmana que ve

Fonts de la UdG confirmen a aquest diari que la setmana que ve hi ha prevista una nova reunió en què es plantejaran solucions definitives. D’una banda, s’optimitzaran els espais actuals dins de les facultats per tal que n’hi hagi més de disponibles en més franges horàries i, de l’altra, es treballa per utilitzar espais fora del campus de salut i que s’habilitin com a aules d’estudi.

De forma paral·lela, admeten que s’està accelerant la digitalització de documents bibliogràfics per tal que l’alumnat hi pugui accedir mentre la nova biblioteca, que es traslladarà a l’edifici annex de les facultats, no estigui operativa.