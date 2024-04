La Fundació Mas Casadevall creix per absorbir la demanda

La Fundació Autisme Mas Casadevall de Serinyà, un projecte pioner a Catalunya en l’atenció a persones adultes amb Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) i l’únic a les comarques gironines, acumula una llarga llista d’espera per accedir al recurs. Per això, ja ha enllestit les obres d’ampliació en un mas que l’entitat té llogat a Cornellà del Terri, que ha de permetre ampliar les 30 places residencials de les que l’entitat disposa fins ara, però els falta que la Generalitat concerti les places. «Fa gairebé un mes que hem passat la inspecció però ara ens falta que ens donin el vist-i-plau i concertin les places», assegura el vicepresident de la Fundació Autisme Mas Casadevall, Lluís Desoi.

Ara, però, temen que la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya pel proper 12 de maig endarrereixi el concert i, per tant, l’entrada de nous residents. «No sabem què passarà amb el canvi de govern, tot està a punt perquè demà mateix hi puguin entrar a viure nous residents però ens fa por que ara el permís de la Generalitat s’encalli», alerta el vicepresident de la Fundació, que lamenta que «ara està tot aturat».

El centre va començar a caminar l’any 1988 amb 5 places. «Eren nois i noies que sobrepassaven l’edat escolar i aquesta era l’única alternativa per les famílies, que no podien deixar els seus fills sols a casa ni volien portar-los a un hospital frenopàtic», sosté Desoi.

«S’ha confós amb ser raro»

La gironina Fina Burset, membre del comitè executiu de la Fundació Mas Casadevall i mare d’un noi amb autisme, lamenta que «l’autisme s’ha confós amb ser raro». En aquest sentit, assegura que «les persones autistes tenen una visió completament diferent del món i sovint tenen obsessions molt concretes, però mereixen tenir els seus propis espais». El sistema, però, «encara no està preparat per diagnosticar-los», i Burset lamenta que «el diagnòstic es fa sobretot per descart, després que els símptomes no acabin de quadrar amb cap altra malaltia».

A la Fundació, els 38 beneficiaris (30 viuen a les mateixes instal·lacions i 8 més hi van com a centre de dia) fan teràpia ocupacional, des d’un petit restaurant de sis taules on aprenen a cuinar a tallers de ceràmica, elaboració d’espelmes o cura de l’hort, passant per teràpia amb gossos. «El nostre objectiu no és ser una porta d’entrada al mercat laboral perquè no podrien rendir al mateix nivell, sinó que fem tallers perquè puguin millorar la seva autonomia i, alhora, sentir-se realitzats».

El principal repte de futur que tenen sobre la taula és l’envelliment dels beneficiaris. Atenen a nois i noies d’entre 18 i 58 anys, tot i que el 60% dels usuaris tenen més de 45 anys. «Hem de crear nous serveis per poder atendre’ls», assenyala Desoi.

Girona es tenyeix de blau

La parròquia del Mercadal de Girona, il·luminada de blau. / DdG

L’autisme, però, segueix sent un gran desconegut. «Fa falta molta investigació perquè cada vegada afecta a més persones», afirma Desoi, que assegura que «es calcula que 1 de cada 100 habitants és autista». El diagnòstic, però, sovint arriba tard. Per donar visibilitat a l’autisme i sensibilitzar a la ciutadania, una desena de municipis gironins van tenyir de blau alguns dels seus espais més emblemàtics amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, que es va commemorar dimarts. Es tracta de Figueres, Serinyà, Banyoles, Porqueres, Girona, Cassà de la Selva, Santa Cristina d’Aro, Platja d’Aro, Calonge i Sant Antoni, Palamós i Tossa de Mar.

