El bisbe electe de Girona: "La realitat a les parròquies és la que és. Hi haurà més laics fent celebracions"

El bisbe electe de Girona, Fra Octavi Vilà, serà ordenat aquest diumenge a la catedral de Girona, després de dos anys amb el càrrec vacant per la mort de Francesc Pardo. Una situació "anòmala" com reconeix el futur cap de l'església gironina, que es va assabentar de la proposta per ser el nou bisbe el 5 de febrer. En els més de dos mesos que fa de la seva acceptació ha pogut veure "amb gratitud" que a la seu del bisbat hi treballen molts laics. I és que donar rellevància a aquest col·lectiu és una de les principals apostes de Fra Octavi. "La realitat a les parròquies de la diòcesi és la que és. Hi haurà més laics fent celebracions de la paraula", ha assenyalat. El bisbe electe també espera incrementar el nombre de diaques i preveres.

Aquest diumenge la diòcesi de Girona tornarà a tenir bisbe, després de més de dos anys sense. Octavi Vilà, fins fa dos mesos abat del Monestir de Poblet serà el nou cap de l’església gironina. En una entrevista a l’ACN explica que va ser el 5 de febrer quan va rebre la proposta del nunci -l’ambaixador del Vaticà a l’Estat- per tal que ocupés el càrrec, però no va ser fins el dia 10 que va acceptar. "Necessitava uns dies de reflexió, fins que vaig dir que sí", explica.

En els dos mesos que porta com a bisbe electe, Octavi Vilà explica que s’ha emportat una "grata sorpresa" a la seu del Bisbat, per la quantitat de dones i laics que hi treballen. I és que aquesta és una de les prioritats de qui ha de dirigir l’església gironina els propers anys: donar més presència als laics. En aquest sentit, Octavi Vilà explica que l’objectiu és també "acostar" l’església a l’actual societat que "és evident que és molt més laica". "La realitat és la que és i el nombre de preveres és reduït i la càrrega de treball que suposa per a ells una diòcesi de 300 parròquies és important", remarca el bisbe electe.

Per això, Octavi Vilà diu que hi haurà moltes més celebracions de la paraula, que és el que pot fer un laic o un diaca. Es tracta d’una celebració religiosa similar a una missa, però sense la consagració habitual que fan els capellans. "Hem de ser presents en els canals actuals i poder atendre els fidels enviant el missatge de l’església. Ens hem d’adequar a la societat actual", assenyala.

A banda, l’aposta per incrementar el nombre de diaques permanents és una de les línies que s’ha fixat el nou bisbe per intentar "arribar i servir" els fidels de les diferents parròquies gironines. Actualment només hi ha tretze diaques permanents, un nombre encara baix i que "seria bo que s’incrementés".

Vies de diàleg en conflictes polítics

El nou bisbe explica que, des del seu punt de vista, l’església ha de donar "orientacions generals sobre el model social com defensar els drets humans i el dret a la vida", però deixa clar que "no ha d’entrar en opcions polítiques concretes". Amb tot, Octavi Vilà creu que és important que la institució "busqui vies de diàleg" en els conflictes polítics. "Els conflictes polítics s’han de solucionar en l’àmbit polític i no pas en altres àmbits", destaca.

Abusos sexuals

En relació als casos d’abusos sexuals que hi ha hagut a l’entorn de l’església, Octavi Vilà assenyala que el més preocupant són les "seqüeles que queden a la víctima, perquè es porta tota la vida". "Aquí el més important no és el nombre de casos que hi pugui haver, perquè un sol cas és massa. El que s’ha de fer és acompanyar la víctima", remarca. De fet, per l’encara fra Octavi la manera en què s’ha abordat "durant molt de temps aquest problema" ha allunyat "la societat de l’església". "És evident que no s’ha fet bé", conclou.