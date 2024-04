Les infermeres d'atenció primària es reivindiquen a Girona: "Som el col·lectiu més nombrós, volem poder tenir veu"

Les infermeres de l'atenció primària reivindiquen el seu paper a Girona i demanen que se les reconegui i se'ls doni "veu" en la presa de decisions del sistema sanitari català. Més de 400 professionals participen des d'aquest dijous i fins divendres al XIV Congrés de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), que se celebra al Palau de Congressos i que té com a lema 'Empodera't'. "Volem poder tenir la nostra veu. Som el col·lectiu més nombrós del sistema sanitari. Per què no ens conviden a les meses negociadores de salut?", es pregunta la presidenta de congrés, la infermera Irene Prat. "Estem formats i totalment capacitats per prendre decisions", afegeix el vicepresident de l'AIFiCC, Jaime Bataller.