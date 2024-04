Neix a Girona una nova associació de professionals de la contractació pública

Diferents treballadors del sector s’han agrupat per impulsar una Associació de Professionals de la Contractació Pública, sorgida des de les comarques gironines però amb la voluntat d’estendre’s a tot Catalunya. Segons explica un dels seus impulsors, Xavier López, la llei de contractes de 2017 és «molt complexa i interpretativa», de manera que és necessari professionalitzar la figura de la contractació pública, ja que actualment es requereixen molts més tècnics que quatre o cinc anys enrere i no sempre hi ha el personal amb els coneixements necessaris.

López assenyala que la contractació pública representa aproximadament el 20% del Producte Interior Brut (PIB) de tot l’Estat, de manera que aconseguir la professionalització del sector «és tot un repte». Sovint, hi ha treballadors que han de dur a terme diferents tasques alhora i han de dominar molts temes, quan la contractació hauria de ser «una feina molt específica», segons López. De fet, assenyala que en moltes ocasions s’acaba anant al Tribunal de Contractes, que està estimant moltes de les demandes contra resolucions aprovades. «Si aquests recursos s’estimen, vol dir que s’està fallant en la contractació», assenyala.

Coneixements compartits

És per això que, des de la nova associació, volen impulsar la formació i crear una xarxa de coneixements compartits: «Volem posar-nos en contacte i estar al dia de què fem uns i altres», explica López. En aquest sentit, la voluntat és poder aplegar tècnics de tot Catalunya que treballin a diferents nivells: des d’administracions fins a consorcis o empreses públiques. «Busquem una diversificació perquè puguem tenir diversos punts de vista, ja que són mons i reptes diferents», assenyala López, que afegeix: «L’associació ha de ser un punt de debat i trobada, per intentar fer més eficient l’organització a les administracions».

I és que, segons indica, en els pobles més petits «no seria eficient» tenir una figura dedicada únicament a la contractació, ja que es fan pocs contractes al llarg de l’any. En canvi, considera que sí que s’hauria de dimensionar aquesta figura a les localitats mitjanes o grans, «on la seva presència sí que està justificada», ja que el volum de feina en contractació és molt elevat. Segons explica, molts dels tècnics de contractació són advocats, però en alguns casos també hi ha politòlegs o professionals de l’àmbit econòmic i jurídic.

En aquests moments, la nova associació està en fase burocràtica. Ja tenen un domini web, tot i que la pàgina encara no està activa, però sí que tenen un correu electrònic per a tots aquells que hi puguin estar interessats: info@apcp.cat. López remarca, a més, que els seus membres en formen part a títol individual, de manera que en cap cas representen les administracions per a les quals treballen.