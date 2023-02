AstraZeneca ha presentado la nueva indicación de FORXIGA (dapagliflozina), el primer inhibidor del cotransportador-2 de sodio-glucosa (iSGLT2) aprobado en España para el tratamiento de la enfermedad renal crónica (ERC) en adultos con y sin diabetes tipo 2 (DM2) . En el evento, que ha contado con la participación de las doctoras Marian Goicoechea, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y Mª Isabel Egocheaga, médico de Atención Primaria del Centro de Salud Isla de Oza del Servicio Madrileño de Salud, se ha puesto de manifiesto la relevancia de esta enfermedad, y los aspectos más interesantes de esta nueva indicación que llega después de veinte años sin apenas novedad en el tratamiento de la enfermedad renal crónica.

La ERC es una patología grave y de carácter progresivo que consiste en una disminución de la función renal y que se caracteriza por ser una enfermedad habitualmente sin síntomas clínicos evidentes hasta que no se encuentra en estadios avanzados. La ERC afecta a 1 de cada 7 adultos en España, a aproximadamente 47 millones de personas en la UE y a casi 840 millones de personas en todo el mundo.

“Para los profesionales de la Atención Primaria, estar en el primer nivel asistencial nos permite llevar a cabo una labor de concienciación a la sociedad sobre la ERC, patología tan desconocida como infradiagnosticada, en la que cobra especial importancia el diagnóstico precoz, para detener la evolución de la enfermedad y evitar llegar a terapia renal sustitutiva. Tenemos la ventaja de que se trata de una patología de fácil diagnóstico: si llevamos a cabo un cribado en pacientes de riesgo podremos saber si tienen enfermedad renal crónica antes de que se manifieste, momento en el que ya se encontraría en estadios avanzados”, afirma la Dra. Mª Isabel Egocheaga.” La atención primaria es la ideal para llevar a cabo estas pruebas, que hoy en día son muy sencillas. Si se confirma el diagnóstico, tenemos con qué tratar la enfermedad frenando su avance”, señala.

El ensayo de fase III DAPA-CKD2 , en el que se basa la aprobación de la indicación del fármaco, demostró que este medicamento, junto al tratamiento estándar con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un bloqueador de los receptores de angiotensina, redujo el riesgo relativo de empeoramiento de la función renal, la aparición de enfermedad renal terminal o el riesgo de muerte cardiovascular o renal (objetivo compuesto de una disminución sostenida ≥ 50% de la TFGe, alcanzar la enfermedad renal terminal (ERT) (definida como una TFGe sostenida < 15 ml/min/1,73 m2, tratamiento crónico de diálisis o recepción de un trasplante renal), muerte cardiovascular o renal en un 39% comparado con el placebo (reducción del riesgo absoluto (RRA) = 5,3%, p<0,0001; HR: 0,61 (0,51; 0,72) p < 0,0001) en pacientes con estadios 2-4 de enfermedad renal crónica y excreción urinaria de albúmina (TFGe ≥ 25 a ≤ 75 ml/min/1,73 m2 y albuminuria (CACo ≥ 200 y ≤ 5.000 mg/g).

El fármaco también redujo significativamente el riesgo relativo de muerte por cualquier causa en un 31% (RRA = 2,1%, p = 0,0035; HR 0,69 (0,53; 0,88) en comparación con el de placebo. La seguridad y la tolerancia del medicamento fueron consistentes con el perfil de seguridad establecido.

Según explica la Dra. Marian Goicoechea, "como muestran los resultados del ensayo DAPA-CKD, dapagliflozina es la opción terapéutica actual en pacientes con ERC con o sin DM2 para retrasar la progresión, la entrada en diálisis y obtener beneficios en la supervivencia de los pacientes. La ERC presenta cifras alarmantes afectando al 15% de la población española, sin embargo, está infradiagnosticada, ya que solo uno de cada 10 pacientes es consciente de padecerla8 . Si no la diagnosticamos a tiempo, la enfermedad puede evolucionar a su forma más grave, conocida como ERC en estadios finales, en la que el daño renal y el deterioro de la función renal han progresado hasta el punto de requerir diálisis o trasplante renal 9 , advierte la doctora. El perfil más habitual de paciente con ERC es el de un varón, mayor de 65 años y con alguna otra patología crónica, sobre todo la diabetes, la obesidad y la hipertensión10 . Además, la enfermedad se asocia con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, como por ejemplo la insuficiencia cardiaca6 , de ahí la importancia de su diagnóstico precoz", detalla.

Los costes aumentan conforme progresa

La ERC es la 2ª causa de mortalidad que más ha crecido en la década 2006-16 en España, con un incremento del 30%. Esto supone una significativa repercusión económica para el SNS. “En AstraZeneca estamos llevando a cabo distintos estudios para ver detalladamente la carga actual y futura. En el último estudio INSIDE CKD se vio que la ERC suponía alrededor de un 5,6% del presupuesto del SNS y se prevé que éste aumente un 14,95% para 2026 ”, explica Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca. “La aprobación del uso de dapaglifozina en Enfermedad Renal Crónica es un gran paso en el tratamiento de una patología con una elevada prevalencia en España, que se encuentra entre las diez principales causas de mortalidad y que supone un elevado gasto para el sistema sanitario español”. Desde AstraZeneca estamos comprometidos en mejorar la prevención y la detección temprana de esta enfermedad tan debilitante y potencialmente mortal", concluye.

DAPA-CKD

DAPA-CKD fue un ensayo internacional, multicéntrico, aleatorizado y doble ciego de fase III con 4.304 pacientes diseñado para evaluar la eficacia de dapagliflozina 10mg, en comparación con placebo, en pacientes con ERC en estadio 2-4 y excreción urinaria de albúmina, con y sin DM2 (TFGe ≥ 25 a ≤ 75 ml/min/1,73 m2 y albuminuria (CACo ≥ 200 y ≤ 5.000 mg/g) .

El fármaco se administraba una vez al día además del tratamiento estándar. El resultado compuesto primario, evaluado en un análisis de tiempo transcurrido hasta el evento, fue la primera aparición de cualquiera de los siguientes: una disminución de al menos el 50% en la TFG estimada (confirmada por una segunda medición de creatinina sérica después de ≥28 días), el inicio de la enfermedad renal en etapa terminal (definida como diálisis de mantenimiento durante ≥28 días, trasplante de riñón o un TFG de <15 ml por minuto por 1,73 m2 confirmada por una segunda medición después de ≥28 días), o muerte por enfermedad renal o cardiovascular. El ensayo se llevó a cabo en 21 países. Los resultados detallados del ensayo se publicaron en The New England Journal of Medicine.

Dapagliflozina

Es un inhibidor de SGLT2, oral, primero de su clase, de uso una vez al día. La investigación ha demostrado su eficacia en la prevención y retraso de la enfermedad cardiorrenal, además de proteger también los órganos, hallazgos importantes dados los vínculos subyacentes entre el corazón, los riñones y el páncreas. El daño a uno de estos órganos puede hacer que los otros órganos fallen, contribuyendo a las causas principales de muerte en todo el mundo, incluyendo la DM2, la IC y la ERC.

El principio activo está aprobado como complemento de la dieta y el ejercicio en adultos con DM2, así como para el tratamiento de la ICFER y la ERC, basado en los hallazgos de los ensayos DAPA-HF y DAPA-CKD de fase III, respectivamente.

DAPA-CKD es parte de DapaCare, un sólido programa de ensayos clínicos que evalúa los posibles beneficios de protección CV, renal y de otros órganos de esta molécula. Incluye más de 35 ensayos de fase IIb/III completados y en curso en más de 35.000 pacientes, así como más de 2,5 millones de pacientes-año de experiencia.