Apps, una antologia xilena de relats curts sobre el perill de les aplicacions i les xarxes socials, es va endur ahir el premi al millor llargmetratge de l’onzè Acocollona’t. L’onzena Setmana de Cinema Fantàstic i de Terror, que va repartir ahir els seus guardons amb un acte al cinema Truffaut, ha estrenat una secció de llargmetratges que ha coronat Apps amb el guardó al Millor Film, dotat amb 600 euros, mentre que Mi querido monster, de Víctor Matellano, un documental sobre el rodatge d’un film amateur, maleït i caspós, va guanyar el Premi Especial del jurat.

Pel que fa a la secció oficial de curtmetratges, va resultar vencedor Hamelin, de de Silvia Conesa, una mena de Black Mirror en clau de comèdia. El segon premi ha estat per Spyglass i el seu dilema sobre què estem disposats a fer per un grapat de likes. El Premi del Públic va ser per Giro inesperado, d’Ainhoa Menéndez.

Pel que fa a la vuitena edició de l’Acocoexprés, el concurs de curts fets en 24 hores, realitzat durant el cap de setmana del 3 i 4 de desembre, hi va haver divuit inscrits. Els participants havien d’introduir-hi una lupa i la frase «Que no...?Aguanta’m elcubata!» com a elements sorpresa de l’edició. El guanyador va ser Un dissabte qualsevol, de Les Cases Grober. El segon premi va ser per De hijas a madres, de Israel Marzano, i el tercer per El Cap blanc de Paul Jones. El jurat també va atorgar una menció especial a Revelacions 2, d’Albert Portal. El primer i segon premi es repartiran 500 i 300 euros respectivament, mentre que el tercer n’obtindrà 150.

Pel que fa a l’Acococòmic, un nou concurs de vinyetes còmiques relacionades amb el cinema de gènere, el vencedor va ser Andreu (fifu cartoonist). El segon premi va ser per Miquel Casal i dos tercers premis per Marta Valdivia i Juan Silva.