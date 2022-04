Aquest Sant Jordi els germans Marc i Eloi Balsach,ànimes del projecte La Dona del Sac nascuts a Esponellà, presenten una nova proposta: un Fanzine que acompanya de forma lúdica el seu primer disc, de títol homònim. Un projecte fet a vuit mans on els han acompanyat la il·lustradora Cristina Guix i la periodista Elsa Cano.

El projecte d’animació sociocultural i musical de La Dona del Sac (que dalt dels escenaris transforma a l’Eloi i en Marc en en Bombo i en Clap) va néixer el juny del 2021 com a antítesi de «l’home del sac», el personatge de la cultura popular catalan més temut pels petits de casa. «La Dona del Sac manifesta que allò que de petits ens diuen que és dolent, potser no ho és tant. Ella ens acompanya i no ens fa agafar por, al contrari», explica Balsach, encara que també confessa que «en realitat, la Dona del Sac era una estratègia que vam adoptar el meu germà i jo de petits per no barallar-nos». El joc com alternativa al conflicte que resumeix a la perfecció l’essència d’aquest projecte familiar.

Especialitzats en animació sociocultural i musical, els germans Balsach reivindiquen que «l’animació sociocultural és una mirada, una manera d’entendre el món». De petits, l’Eloi i en Marc ja formaven part del món del lleure, un espai on s’educa amb valors a infants i joves a través de l’educació informal. «La diferència entre fer música o fer animació sociocultural és que, en la primera, la música serveix com a altaveu per comunicar un missatge i, en canvi, en la segona, s’utilitza la música com a mitjà per transformar la societat», assegura l’artista.

Després d’un any girant per tot Catalunya amb les seves cançons en el terreny de l’animació sociocultural, els germans Balsach han fet néixer aquesta nova proposta que engloba música i entreteniment. L’objectiu del fanzine és «allunyar-nos de les pantalles i retornar als llapis i als colors», tal com explica Balsach. En aquest sentit, trobaven interessant la idea de fer «un àlbum físic amb el qual s’hi pugui interactuar». Així, cada cançó del disc té el seu propi joc, dotze en total. «Hem intentat traduir les dotze cançons en sopes de lletres, il·lustracions per pintar, diferències, còmics i altres jocs per tal de generar espais on es pugui trobar la família, ja sigui col·lectivament o individual», apunta.

Alguns dels seus referents a l’hora de crear el fanzine han estat el Tatano, el Cavall Fort o els còmics d’Astèrix i Obèlix. «Aquestes revistes són referents perquè tenen un punt crític amb la societat, que també és el que busquem amb La Dona del Sac», assenyala Balsach. Així, les dotze cançons que componen el seu àlbum com Pintarem el món, Personetes o Jo em pregunto, també tracten valors com la participació, la cooperació, el no-consumisme, la sostenibilitat o el feminisme. «Des que soc pare que soc més conscient que els homes també ens hem d’implicar en la lluita feminista», explica. I afegeix que «Començar a crear aquests referents i buscar diferents maneres de relacionar-nos com a homes és importantíssim i cal transmetre-ho a les generacions petites».

Però els seus ideals no només es troben en les lletres de les cançons: el fanzine de La Dona del Sac es podrà aconseguir a través de la seva botiga online o a través de diferents punts de venda oficial per només dos euros. «Volíem que fos un recurs assequible per a tothom, que no tingués cap barrera», assenyala Balsach. D’aquesta manera, el fanzine «no l’utilitzem per promocionar-nos», sinó que, d’alguna manera, volien fer un «regal».

La Dona del Sac voltarà per tot el territori català a partir del proper 29 de maig amb la gira Vols Jugar?, que els portarà a Terres de l’Ebre, Barcelona, Tarragona, l’Empordà i la resta de comarques gironines. «Som d’Esponellà però vam créixer i viure a Girona durant més de deu anys. A les terres gironines és on hi tenim els amics, i el públic», assegurava amb un mig somriure Balsach. Una gira que endinsarà a petits i grans dins el seu univers creatiu i sonor i que convidarà a jugar, cantar i ballar a tota la família.