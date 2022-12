Chung-Man, Edu, Estela, Laura, Looa i Nerea, quatre dels exconcursants de la primera edició d’Eufòria van ser presents ahir al migdia a la Llibreria 22 de Girona per signar exemplars de Eufòria. Perseguim un somni, el llibre escrit per l’Enric Esteban guionista i subdirector del popular talent show musical de TV3. Desenes de persones, principalment joves, es van apropar a la llibreria gironina per tal que algun dels concursants firmés el seu exemplar.

El llibre, publicat per Rosa dels Vents, recull les històries dels concursants de la primera temporada d’aquest programa i explica, a través del seu testimoni, què els va portar a participar-hi. De primera mà, revelen com han aconseguit acomplir el somni d’actuar davant de milers de persones al Palau Sant Jordi.