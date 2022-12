El castell de Lloret de Mar (Selva) s'obrirà al públic com un espai cultural dedicat al canvi climàtic amb una experiència immersiva amb realitat virtual. L'empresari propietari del grup GBI, Gustavo Buesa, l'ha comprat per uns 3 milions d'euros i n'hi invertirà 5 més per rehabilitar l'espai i obrir-lo aquesta primavera. L'equipament tindrà tres sales que se centraran en les causes, les conseqüències i les solucions a l'escalfament global. La primera permetrà als visitants endinsar-se en l'experiència a través d'ulleres en 3D. Als vespres, també s'obrirà la terrassa per fer-hi una copa i, en temporada alta, la façana projectarà cada nit un espectacle de llums i colors. S'espera que l'espai rebi uns 100.000 visitants l'any.

El castell de Lloret, o castell d'en Plaja, es va inaugurar l'any 1940 com a residència d'estiueig i, tot i les reticències inicials, amb els anys s'ha convertit en una icona «indiscutible» del municipi. Forma part de 'l'skyline' de Lloret i ara, finalment, s'obrirà al públic. L'empresari lloretenc i propietari del grup GBI, Gustavo Buesa, l'ha comprat per uns 3 milions d'euros i l'està reformant per convertir-lo en una mena de museu, un centre dedicat al canvi climàtic amb una experiència totalment immersiva. En total, hi invertirà 5 milions d'euros més.

L'espai comptarà amb tres sales on s'explicaran les causes, les conseqüències i les possibles solucions al canvi climàtic. A la primera, l'espectador viurà l'experiència a través d'unes ulleres de realitat virtual amb les que exploraran les activitats humanes que han provocat l'escalfament global. Entre elles, els transports terrestres, marítims i aeris; la producció de petroli; la ramaderia intensiva o l'agricultura industrial.

A la segona sala, a través d'una pantalla de leds de 12 metres, una plataforma mòbil i vibratòria i amb diversos efectes els visitants s'endinsaran en les seves conseqüències. Els efectes de la desforestació de la selva amazònica, l'impacte d'un gran incendi, la contaminació dels oceans o un naufragi en una tempesta de grans dimensions seran algunes de les experiències que podran viure.

Finalment, la visita es clourà amb la sala de les solucions on hi haurà diversos jocs sensorials i interactius com ara el de transformar una casa en un espai ecològic, fer una cistella de la compra responsable o una cinta de triatge per aprendre a generar menys residus. Les escoles i els més petits també podran gaudir d'un recorregut fet a mida. En un futur, a més, es preveu complementar el recorregut amb altres activitats complementàries per a nens i adults. S'espera que el futur equipament atregui uns 100.000 visitants anuals, un miler al dia.

D'altra banda, el castell obrirà una terrassa amb capacitat per a unes 120 persones a partir de les 8 del vespre per fer-hi una copa. La propietat també està estudiant la possibilitat de llogar-la per fer-hi esdeveniments. A més, durant les nits de temporada alta, la façana projectarà un espectacle de llums i colors. L'equipament obrirà 240 dies l'any i l'entrada per viure l'experiència immersiva costarà entre 20 i 25 euros. Es generaran uns 40 llocs de feina i la previsió és que s'obri aquesta primavera.

Rehabilitació i sostenibilitat

Les obres s'han centrat, d'una banda, en la rehabilitació d'aquest edifici protegit, que estava molt deteriorat. A més, el Gloria va malmetre part del talús que formava el límit de la propietat i es va haver de reparar. També s'hi ha garantit l'accessibilitat per a tots els públics –amb la instal·lació d'un ascensor amb capacitat per a 16 persones que connecta la recepció amb el pati d'armes, on comença la visita.

La sostenibilitat, a banda del contingut, també és un dels eixos vertebradors del projecte constructiu. Per això, gran part de l'electricitat provindrà de font d'energia no contaminants que s'hi instal·laran. Entre elles, al damunt de les taules de la terrassa, s'hi col·locaran uns arbres metàl·lics dotats amb plaques solars, que protegiran de l'impacte del sol durant el dia i la il·luminaran de nit.

Desestacionalitzar el turisme

Buesa diu que la idea va néixer quan un empresari li va dir que l'edifici estava en venda i hi va veure l'oportunitat de casar un projecte «amb projecció internacional» amb retornar al municipi un espai identitari. Per la seva banda, l'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, diu que serà un revulsiu i un punt d'inflexió que contribuirà al canvi de model que s'està impulsant al municipi i a desestacionalitzar el turisme.