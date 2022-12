Uns dels productors més aclamats del moment, SHD, al darrere d’èxits de Morad o Bad Gyal; el director del festival Vida Dani Poveda o discogràfiques com Subterfuge participaran en la primera edició del Neu! Pro, una jornada per a professionals que se centrarà en l’avantguarda de la indústria musical. La jornada, que és la principal novetat del festival Neu!, se celebrarà el 27 de gener al Centre Cultural la Mercè de Girona, en l’últim cap de setmana del festival, i vol ser un espai de trobada per a creadors i professionals de la indústria. La inscripció, que és gratuïta, està oberta al web del festival.

La programació inclourà ponències, taules rodones, showcases i retransmissions de podcast en directe, a més concerts. Un dels ponents destacats de la primera edició serà SHB, un jove productor establert a Barcelona que va iniciar la seva carrera musical al 2015 enfocant-se en el hip-hop. Des d’aleshores, ha produït cançons per artistes com Morad, Benny Jr, Bad Gyal, JuL o Eladio Carrión entre d’altres, amb les que ha aconseguit discs d’or, platí i diamant. Compartirà les seves experiències i aproparà als assistents de l’acte a La Mercè la seva forma de treballar amb la deconstrucció d’una de les seves produccions. El Neu! torna a les sales de concerts i estrena una fira per a la indústria musical Els assistents al Neu Pro! també hi sentiran l’experiència dels responsables de GUZZU, una plataforma web3 que té per objectiu portar el Digital Merchandising a la indústria de la música a través d’NFTs o de Vida for Musicians (V4M), el centre creatiu del festival Vida perquè músics i artistes de diferents disciplines puguin desenvolupar projectes d’experimentació i crear sinergies artístiques. L’encarregat de parlar-ne serà el responsable del certamen, Dani Poveda. La jornada acollirà en directe Simpatía por la industria musical, un podcast de referència estatal amb la participació de dues persones clau del sector: Santi Carrillo, director editorial de Rock De Lux, serà entrevistat per Carlos Galán, director del programa i CEO Fundador de Subterfuge Records. Músics com els empordanesos Cala Vento o Rufus T. Firefly també hi donaran a conèixer la seva experiència en primera persona en el món de l’autogestió discogràfica, amb els seus pros i contres. I en l’apartat estrictament musical, el Neu! Pro acollirà un concert gratuït d’Amaia Miranda a La Mercè, per presentar el seu disc de debut, Cuando se nos mueren los amores, i després es traslladarà a l’Auditori de Girona per al concert d’Ernest Crusats, l’exlíder de La Iaia, que inicia la seva carrera en solitari amb La font gelada.