Tres premis Lumière per a «Pacifiction» d’Albert Serra

La pel·lícula Pacifiction ha triomfat als premis Lumière, els guardons que atorga la premsa internacional a les millors produccions franceses de l’any. El film d’Albert Serra s’ha endut tres guardons: millor direcció pel director banyolí, millor actor per Benoît Magimel i millor fotografia per Artur Tort.

El premi a la millor pel·lícula ha estat per La Nuit du 12, de Dominik Moll, i entre els guardonats, també hi ha As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, que ha rebut el premi a la millor coproducció internacional.

Pacifiction també va ser escollida com a millor pel·lícula de 2022 segons la revista Cahiers du Cinema i va rebre el premi Louis Delluc aque atorga la crítica francesa, convertint Albert Serra en l’únic director de l’Estat que ha rebut un reconeixement així. Diumenge opta a onze premis Gaudí.