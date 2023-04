Les biblioteques tornen a celebrar l’arribada de la diada amb la Revetlla de Sant Jordi, una programació festiva i participativa amb activitats culturals a l’entorn de la lectura. A tot Catalunya, divendres s’han previst més d’un centenar d’activitats organitzades per 87 biblioteques.

Entre els actos previstos a les comarques gironines hi ha l’Escape Room familiar: El misteri del col·leccionista de contes de la Biblioteca Joan Rigau i Sala de Vidreres o el recital Amb veu pròpia a càrrec dels alumnes del taller d’escriptura de la Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós acompanyats pel grup musical Tièdric.

A la Pere Caner de Calonge es podrà escoltar poesia, llegida i acompanyada de música en directe amb Poemes de capçalera, un espectacle de Miquel Pujadó i Mari Pau Huguet, mentre que a la Soledat Ridaura i Feixas de Sant Hilari hi ha prevista la presentació del poemari El nus la flor amb el seu autor, Enric Casasses.

Els dracs, els herois i les princeses seran els protagonistes a moltes de les activitats bibliotecàries, des de punts de vista tradicionals fins a d’altres menys freqüents i coneguts, com per exemple Els antecedents familiars de Sant Jordi, l’hora del conte de la Fages de Climent de Figueres.

Portes obertes als museus de la Generalitat

Els museus de la Generalitata oferiran portes obertes el diumenge de Sant Jordi. Concretament, hi participen totes les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya, com ara Girona, Ullastret i Empúries, o el Museu d'Art de Girona, que dissabte, a partir de les 11.30 hores, acollirà l'espectacle familiar L'Olla dels records, a càrrec de La Senyoreta, on s’explicarà la llegenda de Sant Jordi a través dels records.