El Black Music Festival anuncia els primers noms de la seva 22a edició que, entre les propostes internacionals, comptarà amb els nord-americans Scary Pockets i el trio holandès DeWolff. El festival també acollirà l’actuació dels senegalesos Seckou Keita & Momi Maiga, que s’uneixen en un concert únic i altres propostes locals com els mítics Dr. Calypso. Les entrades per Scary Pockets, DeWolff i Seckou Keita & Momi Maiga ja estan a la venda al web del festival, mentre que les entrades pel concert de Dr. Calypso es posaran a la venda dimarts 3 d’octubre a les 10h també a través del web del festival.

El tret de sortida el donaran la banda nord-americana Scary Pockets, una llista rotativa de músics internacionals que publiquen setmanalment reinterpretacions en clau funk de cançons conegudes, que acumulen milions de reproduccions a YouTube i Spotify. Serà dijous 8 de febrer a la Sala Apolo de Barcelona. Per aquesta peculiar formació hi ha passat més de 200 col·laboradors.

Els holandesos DeWolff actuaran per primer cop a comarques gironines de la mà del Black Music Festival el dissabte 2 de març a la sala La Mirona per presentar el seu nou disc ‘Love, Detah & In Between’. Aquest trio de rock psicodèlic i blues rock ha estat guardonat amb diversos premis al seu país d’origen i compta amb el recolzament explícit d’artistes de la talla de Roger Glover (Deep Purple), Seasick Steve (Allman Brothers), The Black Keys, Wolfmother o The Black Crowes.

Un dels altres plats forts són els artistes senegalesos virtuosos de la kora Momi Maiga, resident a Catalunya, i Seckou Keita, que actuaran el dia 17 de febrer al Centre Cultural La Mercè de Girona. ‘El llegat de la kora’ de Seckou Keita & Momi Maiga és una coproducció del Black Music Festival.

El certamen també ha anunciat el concert de la banda mítica barcelonina Dr. Calypso. Actuaran el dissabte 9 de març a la Sala La Mirona de Salt.