Temporada Alta proposa una mirada crítica per "l'ecocidi" del Mar Menor amb l'estrena de 'Com qui sent ploure'

El festival Temporada Alta de Girona porta a escena del 12 al 15 d'octubre a la sala la Planeta 'Com qui sent ploure'. Es tracta d'una obra de teatre documental dirigida per David Martínez que busca interpel·lar l'espectador sobre "l'ecocidi" que viu la zona del Mar Menor a Múrcia. Martínez assenyala que la peça vol ser una mirada crítica cap a la societat que ha "desconnectat de la natura". 'Com qui sent ploure' pretén que el públic reflexioni sobre "la deixadesa amb la que es tracta l'entorn" i de les dificultats que genera l'acció de l'home pel clima. Una proposta encarnada per les actrius Àngels Bassas, Paula Fossanti i Evelyn Rossie, acompanyades dels actors Manel Sans i Adrià Díaz.

"El més difícil ha estat intentar no prendre partit", aquesta és, probablement, un dels objectius de 'Com qui sent ploure'. Amb el rerefons del canvi climàtic i la "mala relació" de la societat amb el medi ambient, aquesta obra de David Martínez busca interpel·lar el públic, a partir del conflicte obert a la zona del Mar Menor, a Múrcia. Sobre l'escenari de la Sala La Planeta de Girona l'espectador s'hi trobarà quatre veus polifòniques sobre la necessitat d'aplicar unes lleis que perjudiquen el medi ambient, en favor de l'economia.

"Estem davant d'un ecocidi, fruit d'una deixadesa, de no voler cuidar l'ecosistema i això que està passant al Mar Menor, passa també a tot arreu. Nosaltres només intentem que serveixi de mirall", assenyala el director David Martínez.

De fet, aquest ecocidi es gesta amb quatre personatges que tenen llenguatge verbal i que acaben volent quedar-se, cadascun d'ells per la seva finalitat, un cinquè personatge sense veu que és el Mar Menor. "La idea és impactar i interpel·lar l'espectador perquè sigui conscient del que passa", remarca el director.

Martínez s'ha fixat amb el Mar Menor a partir de tres episodis del que ell anomena "ecocidi" d'aquest espai natural de Múrcia. Un va ser el 2016, l'altre el 2019 i el tercer el 2021, quan centenars de peixos morts van aparèixer a la costa d'aquesta llacuna costanera. Un conflicte que posa a debat la necessitat de protegir aquest espai i que implica els pescadors amb els interessos d'altres actors com el turisme o l'agricultura.

"No hi ha un culpable clar, sinó que hi som tots presents i partícips. És com allò que diuen que entre tots la van matar i ella sola es va morir. Hi estem tots implicats i això és una de les característiques de l'obra, que fa reflexionar", destaca.

Això genera un debat "necessari" que porta a l'espectador a preguntar-se quina és la fórmula i que no acaba amb el final de l'obra. I és que, com és habitual en les representacions a La Planeta en Temporada Alta, hi ha una interlocució amb experts i actors i el públic que vol quedar-se.

Un llarg procés de documentació

'Com qui sent ploure' és una obra de teatre documental, i per tant, exigeix una documentació prèvia per tal de poder explicar el tema i plantejar-lo a l'espectador. Martínez concreta que han estat uns dos anys d'entrevistes on s'han tret moltes conclusions i que han hagut de seleccionar què havia d'aparèixer a l'obra i què no.

El director ha remarcat que han buscat "especialment la poesia visual" per tal de poder explicar-ho sense que es fes "feixuc" pel públic. "Ha estat un repte", ha conclòs. L'obra es podrà veure a partir del dia 12 d'octubre fins el 15 a la sala La Planeta de Girona, amb un cost de 18 euros.