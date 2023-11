Manel pararà “una estona”, però hi haurà nous discos amb vista al futur. Així ho ha assegurat el líder del grup, Guillem Gisbert, a RAC1. “El proper disc no serà d’aquí deu anys, serà abans. I no és un retorn, haurem fet coses i n’anirem fent en paral·lel a mig i llarg termini”, ha augurat. Creu que el grup està en una “pausa” i lamenta que hagin “fracassat” en l’intent que ningú entengui l’aturada com una estratègia per vendre entrades en un futur. “No volíem jugar a falsificar emocions, ens volíem estalviar el mercadeig”, detalla. Per això, li sap greu que, quan tornin a fer concerts, algú senti la “decepció” de pensar que ho fan “per les peles”. Gisbert estrena aquest dijous un doble single del seu disc de debut, que es publicarà al març

Pel líder del grup, els components fan un “bon equip” i mantenen una “relació rica” que ha passat per tots els escenaris, així que entén l’aturada com a “saludable” i “bona” per al grup. Amb tot, reconeix que la interrupció de la gira ‘Per la bona gent’ “Estem sòlids, és una aturada durant un temps, no hauria de ser especial. La notícia té lletra petita”, detalla. Un any després del punt i final de la gira ‘Per la bona gent’ de Manel, Guillem Gisbert fa el primer pas del seu projecte en solitari amb un avançament de dos singles del disc de debut, que es publicarà el març del 2024. Es tracta de les cançons ‘Les dues torres’, una peça amb un narrador omniscient de piano bar; i ‘Waltzing Matilda’, que parla de l’art de caminar i de l’amor després de l’amor. El popular cantant de Manel va fer públic per sorpresa que iniciava un nou projecte musical el setembre passat amb un concert a la Sala Apolo de Barcelona, que va exhaurir les localitats en poques hores.