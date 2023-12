La Fundació Josep Pla celebra aquest dissabte el seu mig segle de vida, quan el mateix autor la va posar en marxa amb la donació de la seva biblioteca personal i al creació d’un patronat. Aquella biblioteca personal es va instal·lar a la Casa de Cultura de Palafrugell, i no va ser fins als 90 que la fundació va arribar a la casa natal de l’autor, al carrer Nou, des d’on s’ha convertit en un centre de referència per a l’estudi i la divulgació de la figura i l’obra de Josep Pla.

Impulsada posteriorment gràcies a l’impuls de particulars i institucions, la fundació atresora una quantitat ingent de documentació, com els manuscrits de Destino o, des de l’any passat, el fons de Selecta, i organitza multitud d’activitats dins i fora de les parets de la seva seu.

Per celebrar l’eferèmeride i reconeixer la feina a tots els qui han treballat per tirar endavant l’entitat, s’ha organitzat per aquest dissabte al matí una taula rodona amb Joan Badia, Josep Valls i Anna Aguiló, patrons de la fundació i testimonis de la seva història.

A continuació, el restaurant Pa i Raïm, propietat dels hereus de Pla, farà un vermut d’aniversari. Més tard, l’actriu Mercè Martínez llegirà textos de Pla amb l’acompanyament de l’alumnat de l’Escola de Música de Palafrugell i l’Energia.

Tancaran l’acte la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe; l’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández; i el president del Patronat de la Fundació i de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.