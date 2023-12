El festival Temporada Alta ha fregat els 64.000 assistents en una edició que ha batut el rècord històric d’espectadors de sala del certamen, amb 51.840 entrades venudes. La xifra total d’espectadors només es va superar en una altra ocasió, el 2015, quan un espectacle de foc al carrer va reunir 30.000 espectadors amb una sola proposta.

El festival ha assolit un 90,6% d’ocupació i ha venut més entrades que mai -més de 10.000 a espectadors de fora de les comarques gironines- gràcies als dos espectacles de gran format al Palau de Fires de Girona: el concert d’Antònia Font, amb més de 6.000 assistents, i La PetiTA, una jornada per al públic familiar voldria repetir si troba «una o dues propostes més» per fer a Fira de Girona, perquè usar l’espai per un únic dia és «inviable» en l'àmbit econòmic i tècnic, segons el director del certamen, Salvador Sunyer.

Amb aquestes xifres, per primera vegada la taquilla ha estat el principal ingrés del festival. Representa un 26% del total, per davant del 23% de l’aportació dels patrocinadors i de la Generalitat, que lidera el suport institucional. Les aportacions públiques són un 51% dels prop de 3,5 milions d’euros de pressupost.

Però més enllà de les xifres, Sunyer destaca que l’edició ha anat «molt bé» tant per la part de la programació internacional com per les coproduccions. A més d’aconseguir comptar amb Complicité, la prestigiosa companyia britànica liderada per Simon McBurney, a qui perseguia des de feia quinze anys i amb qui ja està en converses per tornar l’any vinent si hi ha entesa en la part econòmica, el responsable del festival destaca Vudú (3318) Blixen, l’espectacle de sis hores d’Angélica Liddell al voltant del seu propi funeral, «un dels grans muntatges de la història del festival i dels quals es parlarà a tot el món».

La peça de Liddell és un dels sis títols dels 25 coproduïts pel festival aquest any que té gira internacional garantida. Disset més faran gira per Catalunya i l’Estat i n’hi ha quaranta més d’altres edicions que també continuen als escenaris.

Satisfet per aquesta repercussió, Sunyer assenyala que de cara als pròxims anys Temporada Alta es proposa continuar creixent «en qualitat però no en quantitat», reforçant línies estratègiques com la internacionalització de l’escena catalana, amb coproduccions internacionals i unint professionals estrangers i de casa.

En aquest sentit, l’únic espectacle confirmat per a l’any vinent és Shared landscapes, un gran projecte europeu amb participació d’artistes com El Conde de Torrefiel que es veurà, al llarg de set hores, en un espai natural de Celrà.

Com és habitual en el balanç del festival, la necessitat del festival d’un nou espai per a les arts escèniques a Girona ha tornat a estar sobre la taula. Tot i obviar la tradicional «carta als reis» en què sol reclamar-lo, Sunyer recorda que enguany hi ha dos espectacles de dansa que s’han programat a Figueres i Barcelona perquè l’escenari del Teatre Municipal és massa petit per acollir-los.

Preguntat al respecte, el regidor de Cultura i segon tinent d’alcaldia, Quim Ayats, afirma que la voluntat de la ciutat és continuar «amb projectes llargament reivindicats que ja estan molt avançats» i millorar espais actuals, amb inversions a La Mercè i l’Auditori i «donant més força» al Modern.