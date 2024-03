El Centre de Creació d'Arts Escèniques – El Canal de Salt (Gironès) compta amb un pressupost de 950.000 euros per al 2024, una xifra que representa un increment del 250% respecte al 2021 i que eleva a 2,6 milions d'euros la dotació dels tres darrers anys del centre. A més, des del 2022 l'equipament ha donat suport a 23 coproduccions a les que ha aportat gairebé 350.000 euros i haurà acollit a finals d'any 83 residències de companyies. En total, prop de 18.000 persones han participat a les activitats del Canal, que està immers en impulsar la construcció d'un habitatge per a artistes residents i un nou centre de creació en la disciplina del circ a Salt.

Amb l'objectiu de convertir-se en un centre referent en la creació i la producció de les arts vives a Catalunya, el Canal de Salt va definir fa un any un nou pla de gestió que des del centre consideren que l'ha consolidat. Per continuar situant-se com un equipament artístic de primer nivell, l'equipament comptarà aquest 2024 amb una pressupost de 950.000 euros. Una xifra que suposa un increment del 250% respecte al pressupost de 2021 i que sumada als exercicis del 2022 i 2023, la dotació ascendeix fins a l'entorn dels 2,6 milions d'euros.

L'assoliment d'aquest pressupost és fruit de l'aposta de l'Ajuntament de Salt i d'aquest Centre de Creació d'Arts Escèniques per establir complicitats amb altres administracions com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Girona.

A diferència d'altres centres i administracions que també donen suport a la creació, El Canal no treballa a través de subvencions, estalviant així als artistes i professionals la gran càrrega de tràmits burocràtics. Ho fa a través de llicències d'ús de l'equipament per a residències tècniques o artístiques, en el cas del Programa Espais de Creació, o a través de contractes privats, en el cas del Programa Companyies Residents. Tots dos programes són de concurrència pública per assegurar-ne la igualtat d'oportunitats. Per la seva banda, el Programa Suport a la Producció s'estableix a partir de criteris artístics, a raó d'oportunitat i entesa amb altres centres de creació, festivals o mercats estratègics nacionals i internacionals en el marc dels objectius d'El Canal.

Fins a 83 residències en dos anys

En els últims dos anys, El Canal ha donat suport a la producció i a la creació de les arts escèniques a través de diferents programes. Del 2022 al 2024, haurà participat en 23 coproduccions, a les que ha aportat un pressupost total de 343.855 euros. De mitjana, s'han aportat 15.000 euros per projecte, el que és un tret diferencial del centre perquè s'aposta per coproduir menys projectes i afavorir així una major professionalització.

Després que durant l'exercici 2022 – 2023 El Canal fes un total de 9 coproduccions, aquest 2024 el centre presenta la resolució de dos programes: el Programa de Suport a la Coproducció i el Programa de Companyies Residents, fet que significarà un total de 14 noves coproduccions per aquest nou exercici 2023 – 2024. D'aquestes coproduccions, un 66% són projectes de companyies de comarques gironines i el 34% restant són de companyies catalanes –la majoria amb alguna vinculació amb el territori gironí–. I hi ha 6 projectes del 2024 que formen part del Programa de Suport a la Producció.

Les propostes de coproducció d'enguany són de disciplines variades; des de música amb Momi Maiga, músic ja consolidat de l'escena catalana, fins a la dansa, amb la companyia de dansa inclusiva d'Eva Durban. També s'hi suma la disciplina del circ amb el projecte Ça Turne de PSM Collective i amb Manel Rosés, artista de circ, i el seu espectacle Akri. Per altra banda, també hi ha formacions ja consolidades, com la companyia Cor de Teatre, amb 25 anys de recorregut, així com artistes més novells, com la companyia Malsai Produccions i el seu espectacle Calla, Judit, calla.

Les 8 companyies restants han estat seleccionades entre els 78 projectes que es van presentar a la convocatòria del Programa de Companyies Residents, dirigit a artistes i col·lectius d'àmbit local, nacional i internacional amb projectes en fase de producció. Entre ells, hi ha companyies consolidades com Cabosanroque amb el seu projecte El castor que plorava, Societat Doctor Alonso amb Hospital de campo o Monte Isla amb el projecte Un cos sense talent. També hi ha projectes del món del circ com QOROQ, de Kolektive Lapso Cirk, i del moviment i la música com Prosopopeia, de La Bella Otero. Finalment, també entren en aquest programa la companyia Chez l'Amour amb Un xai ha creuat el desert, KEBO (mapa de la pell d'un cos), de la companyia Vero Cendoya, i Teatre de l'Aurora amb Sí sí sí.

A finals del 2024, s'hauran realitzat 83 residències tècniques o artístiques a El Canal. D'aquestes, 61 dins el Programa Espais de Creació, un programa que ofereix a les companyies estades breus pensades per a usos concrets (trobades inicials, residències tècniques o residències per dur a terme adaptacions de peces ja estrenades, entre altres). Aquest programa no està dotat amb una participació econòmica, però sí que ofereix suport logístic i d'espai, així com un acompanyament tècnic.

Les companyies que participen en els diferents programes del centre utilitzen els espais del centre i tot el seu equipament i material tècnic (llum, so, vídeo, estructures, etc.), i també compten amb el suport del personal tècnic especialitzat i de l'acompanyament en el posicionament dels projectes.

Formació professional

A més d'aquests programes, des del 2021 al 2023, l'equipament també ha portat a terme 45 accions de suport a la formació, treballant de manera col·laborativa amb entitats com l'Associació Gironina de Teatre, l'Escola Universitària ERAM, l'Escola Tècnica de l'Espectacle Casa de la Música (ETECAM), l'Aula Tradi de Salt o l'Escola de Música Moderna de Girona, entre d'altres. Per altra banda, amb l'objectiu de fomentar la creació de públics i afavorir l'accés de la comunitat a les arts escèniques, el centre ha acollit 78 activitats i representacions obertes al públic. En total, aquestes accions i activitats sumen al voltant de 18.000 participants.

Les activitats obertes al públic han format part de la nova programació del centre. Sota el nom 'Obert en Canal', l'equipament ha donat forma a aquesta programació on les companyies que resideixen a El Canal obren els seus processos de creació a la comunitat de Salt i de Girona, així com a altres professionals interessats. L'objectiu d'aquesta programació, gratuïta i que ha tingut una molt bona acollida, és acostar la creació artística de les arts escèniques al públic des d'una nova perspectiva.

Pel que fa a la comunitat professional, un dels eixos de treball d'El Canal és la dramatúrgia. Per aquest motiu, aquest passat 2023 es va organitzar la segona edició de les Jornades de Dramatúrgia, unes trobades professionals amb l'objectiu de compartir preguntes, idees, visions i dubtes per analitzar la dramatúrgia recent, repensar la dramatúrgia del present i imaginar la dramatúrgia del futur. Les jornades van tenir lloc durant dos dimarts de novembre i van girar al voltant del teatre polític del futur i de les condicions de l'ofici de la dramatúrgia.

En els darrers exercicis també s'han fet inversions que han permès una millora en els equips tècnics de llum, so i vídeo, l'adequació de l'espai de treball de la Sala Kropotkin, la construcció d'una Sala d'Assaig i la construcció d'un espai Office per a artistes i treballadors de l'equipament.

Amb aquestes accions, El Canal es posiciona com a centre de creació de qualitat, que busca enriquir l'oferta formativa ja present a Salt i Girona, que vol oferir a la comunitat saltenca i gironina una nova via d'entrada a les arts escèniques i, alhora, com un nou punt de referència per al col·lectiu professional de les arts vives.

Actuacions en marxa

La voluntat de l'equipament és continuar treballant donant suport a la creació artística en el camp de les arts escèniques a partir de 5 eixos: la producció i suport a la producció, el suport a la creació, la formació, la creació de públics i el suport a la distribució. L'objectiu és mantenir-se com un centre clau de l'ecosistema d'equipaments i iniciatives del sector de les arts escèniques a Girona i a Catalunya, i que tingui també presència internacional.

Amb aquesta voluntat, El Canal té diverses actuacions en procés. Per una banda, la creació d'un allotjament per a artistes residents: l'Ajuntament de Salt rehabilitarà una casa llegada per l'artista Marta Font com a allotjament per als artistes que facin residències al Centre de Creació d'Arts Escèniques. Aquest any, s'intervindrà en la segona planta per fer-hi un habitatge de 132 metres quadrats que permetrà estades simultànies d'una desena d'artistes que estiguin en residència de creació a El Canal. Aquest projecte convertirà a El Canal en un dels pocs centres de creació de Catalunya que ofereixen aquests serveis i que permeten fer residències 360 graus. Farà que les estades dels artistes siguin més completes, afavorirà la convivència entre artistes diversos, i facilitarà que el talent nacional i internacional porti a terme residències i es vinculi més amb el territori de Salt, Girona i les comarques gironines.

Per altra banda, també es treballa per disposar d'un espai de creació per a la disciplina del circ en el context de la Factoria Cultural de la Coma Cros. El Canal, juntament amb el Col·lectiu de Professionals de Circ de Girona i l'Ateneu Popular de Salt, han impulsat l'Escola de Circ La Guixera. L'objectiu és acostar aquesta disciplina escènica a la comunitat. Es va posar en funcionament el curs 2022/23 i té un volum d'inscripcions d'uns 110 participants en els 8 tallers de diverses tècniques que es realitzen. Per donar continuïtat a l'Escola i fomentar la creació de projectes artístics de circ, es preveu habilitar els espais de les Naus Guixeres que gestiona El Canal.

Aliances locals i internacionals

A més de l'activitat pròpia, el centre col·labora amb el Festival Temporada Alta i el Festival Z. El Canal també treballa amb altres centres de creació catalans com El Graner, L'Estruch, Roca Umbert Fàbrica de les Arts, la Central del Circ i la Nau Ivanov, així com festivals estratègics com FiraTàrrega, Trapezi Reus, Mostra Igualada i Fira Mediterrània, i centres de creació de territoris de parla catalana com Teatre Principal, C.IN.E., Espai El Tub (Illes Balears) i Escena Nacional Andorrana (Andorra). També cedeix espais per a les activitats i accions escèniques de centres educatius del territori (escoles, instituts, universitat, escoles de música i dansa).

En el terreny internacional, El Canal ha entrat a formar part recentment dels impulsors del projecte “EKO - Pirineus de Circ”, que ha rebut finançament del programa europeu Interreg VI – A Espanya-França-Andorra (POCTEFA). Hi participen diversos equipaments escènics i creatius de les regions del Pirineu i compta amb 14 socis directes dels territoris de Catalunya, Aragó, País Basc, Occitània i Nova Aquitana, i amb una proposta d'activitats a realitzar en tres anys. Els socis catalans del projecte són: El Canal de Salt, la Xarxa Transversal i La Central del Circ (APCC), mentre que el centre de creació francès La Grainerie és el soci líder del projecte. Aquest projecte es presentarà en una roda de premsa el proper 6 de març al mateix municipi de Salt amb la resta de socis del programa.