Peralada programa Cantoría per a la Pasqua del 2025 i estrenarà l'òpera «Don Juan no existe» a l'estiu

Tot just acaba de tancar la segona edició de Pasqua, amb un 87% d’ocupació i crítiques excel·lents en l’apartat musical, però el festival de Peralada ja mira cap a la Setmana Santa del 2025. Cantoría, la formació musical dirigida per Jorge Losana, oferirà les cantates compostes per l’organista germano-danès Dietrich Buxtehude (1637-1707) en la tercera edició del festival de Pasqua, que se celebrarà del 17 al 19 d’abril del 2025 de nou amb l’església del Carme com a escenari.

Després de formar part de la primera edició de la cita pasqual, Cantoría tornarà a l’Alt Empordà per Setmana Santa l’any vinent amb Membra Jesu Nostri, una de les fites de la música religiosa del segle XVII amb set cantates que se centren en cadascuna de les parts del cos de Crist crucificat per reflexionar sobre el sacrifici de Jesucrist. La cantata es distribueix en ordre ascendent, emulant la visió dels creients: dels peus fins al rostre, passant pels genolls, les mans, el pit i el cor.

La proposta inclou la inserció de texts evangèlics de les set paraules cantades en català amb un cant planer i la posada en escena preveu que hi participin una desena de cantants, dos violins, una viola de gamba, un violone, una tiorba i un orgue.

La cita empordanesa, que fa un balanç «immillorable» a escala artística del que es va viure aquesta Pasqua, preveu presentar el cartell de l'edició d'aquest estiu el 29 d'abril, però ja ha avançat que inclourà l'estrena absoluta de l'òpera Don Juan no existe, de la jove compositora catalana Helena Cánovas (Tona, 1994), guanyadora de la segona edició del Carmen Mateu Young Artist European Award Opera and Dance.

La peça de Cánovas, amb llibret d'Alberto Iglesias, direcció d'escena de Bàrbara Lluch i direcció musical de Jhoanna Sierralta, és una coproducció del festival de Peralada, el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu i el Teatro de la Maestranza. El repartiment el formen la soprano Sabina Puértolas, el tenor Pablo García i el baríton David Oller, mentre que la música la interpretarà el Cosmos Quartet amb la saxofonista Elena Otero i el percussionista Miquel Vich.

Pel que fa al segon festival de Pasqua, va cloure dissabte amb un 87% d'ocupació. Val a dir, però, que l'ocupació prèvia fregava el ple fins que l’anul·lació de l'actuació del pianista coreà Yanchun Lim per una lesió a la mà va reduir el percentatge, per culpa d'algunes cancel·lacions de públic provinent de l'estranger.

A nivell artístic, el director del festival, Oriol Aguilà, es mostra especialment satisfet de la programació d’enguany, que «consolida Peralada com un punt de referència de les propostes musicals de Pasqua al Mediterrani», amb un relat ben assentat com a esdeveniment que fomenta el diàleg entre art i espiritualitat per «l’espai únic de l’església del Carme» i l’«atmosfera d’autenticitat que propicia la comunió d’intèrprets, creadors i públic» en plena Setmana Santa.

En aquest sentit, Aguilà assegura que hi ha hagut dos punts d'inflexió en aquesta edició: l'estrena a l'Estat en època moderna de l'oratori San Giovanni Battista, d'Alessandro Stradella, "redescobert" pel festival de la mà de Dani Espasa, director de Vespres d'Arnadí, i el contratenor Xavier Sabata, i l'estrena absoluta de les lliçons de tenebres Tenebrae Responsoria (Feria setxa in Parasceve), del compositor Joan Magrané, "que uneix les litúrgies antigues amb un so contemporani". Tots dos espectacles han estat produccions pròpies del festival.