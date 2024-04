Susanna Mälkki es retroba amb la Simfònica del Liceu a l’Auditori de Girona

L’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu actuarà aquest diumenge (18.00) a l’Auditori de Girona amb Mussorgski: Quadres d’una exposició, sota la batuta de Susanna Mälkki, una de les directores d’orquestra més sol·licitades del món.

Després de debutar al coliseu barceloní el 2022 amb Il trittico de Puccini, la cellista i directora d’orquestra finlandesa es retroba amb la Simfònica del Liceu a Girona per oferir la versió orquestrada per Maurice Ravel de la famosa suite per a piano de Modest Mussorgski.

El programa del recital també inclourà l’única composició per a instrument solista que va compondre J. Sibelius, el Concert per a violí en re menor, amb el concertino de l’orquestra, Kai Cleusteen, com a violí solista.

La cita, que forma part del cicle Grans Concerts de l’Auditori de Girona, tindrà lloc a la sala Xavier Montsalvatge. L’equipament la concep com una proposta per viure en família, per això ha tret a la venda un paquet familiar d’entrades.

En el marc de l’Aula Oberta d’Audició Musical de l’Escola Municipal de Música de Girona, dissabte a les 10.30, l’Auditori de Girona acollirà la sessió preparatòria del concert centrada en la peça que Mussorgski va compondre inspirant-se en l’exposició pòstuma en homenatge al seu gran amic, el pintor i arquitecte Viktor Hartmann, el 1874.