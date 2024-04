La Fundació Josep Pla posa al dia la col·lecció permanent

La Fundació Josep Pla de Palafrugell inaugura aquest dissabte (12.00) la nova exposició permanent, una renovació que actualitza el discurs a partir del nou material descobert sobre l’escriptor en els darrers anys.

Després de vint-i-quatre anys, la institució culmina la renovació integral de la seva exposició permanent, que introdueix la figura i l’obra de l’escriptor de Palafrugell, incorporant-hi documentació inèdita, nous elements audiovisuals i interactius i, fins i tot, la possibilitat d’experimentar la sensació de visitar el mas Pla de Llofriu.

En els darrers anys han aparegut nous estudis, textos inèdits, documentació periodística i epistolar, a més d’Un cor furtiu, la monumental biografia del palafruellenc publicada fa un mes pel gran especialista en l’autor i director de la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, Xavier Pla, una bona colla de materials que han obert noves perspectives i aproximacions a l’obra de l’autor d’El quadern gris i la seva ambigua personalitat.

L’anàlisi d’aquesta documentació per part de la Fundació Josep Pla, sumada a la recepció de fons documentals d’extraordinària importància com els de l’editorial Selecta a principis de l’any passat, són la base d’aquesta renovació de l’exposició La passió per escriure. Josep Pla (1897-1981).

Aquest discurs posat al dia aporta nova llum sobre les diverses facetes de l’escriptor i periodista, considerat el prosista més destacat de la literatura catalana contemporània, com ara els lligams familiars, les relacions sentimentals i d’amistat, les fites de la seva trajectòria, els grans temes de la seva obra, la seva proposta estilística o el seu procés d’escriptura.

Més espais visitables

La renovació de l’exposició de la Fundació Josep Pla no s’ha limitat només als continguts, sinó que s’han condicionat nous espais visitables de la seu de la institució al carrer Nou de Palafrugell i s’ha actualitzat el format de la mostra per oferir una experiència més atractiva i participativa als visitants.

La definició de continguts ha anat a càrrec d’Anna Aguiló, exdirectora de la Fundació Josep Pla; Francesc Montero, el responsable actual, i el professor Xavier Pla. El disseny de la mostra és de Carles Fargas.