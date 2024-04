Una trentena d'autors signaran llibres a La 22 divendres i dissabte

Una trentena d'autors signaran les seves darreres novetats a la llibreria 22 de Girona entre aquest divendres i dissabte. En la prèvia de Sant Jordi, passaran per la llibreria escriptors com Irene Solà (Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres), Carme Riera (Una ombra blanca), Gerard Quintana (La puresa de l'engany) o els darrers premis Sant Jordi, Jordi Puntí (Confeti); Ramon Llull, Ramon Gener (Història d'un piano) i Josep Pla, Jaume Clotet (La Germandat de l'Àngel Caigut).

Aquest divendres entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre, signaran exemplars Regina Rodríguez (Les calces al sol), Lildami (Mira't bé), Xavi Coral (Aprendre a esquivar les bales), Milena Busquets (Assaig general) o Laia Vilaseca (L'illa del silenci), per exemple.

Dissabte, a partir de les 11 i fins les 2, es congregaran a la 22 gairebé una vintena d'escriptors, com ara Jordi Solé (L'any que vaig estimar Ava Gardner), Xavier Pla (Un cor furtiu), Maria Nicolau (Cremo!), Vicenç Villatoro (Urgell. La febre d'aigua) o Martí Gironell i Conaer Codina (Un talp als Jocs Olímpics).