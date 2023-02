Instint gironí per protegir una serp de Costa Rica

Somnia encara ara amb ser un gran fotògraf de National Geographic. Marc Casas, un jove professional de la imatge de 23 anys de Caldes de Malavella, ha estat perseguint el seu desig des que era un nen.

Amb una passió innata per la fotografia i una profunda connexió amb la natura, va decidir enfocar la seva carrera a la fotografia de vida silvestre i conservació de la natura.

Entre les hores que dedica a la seva activitat com a fotògraf a la Universitat de Vic i el temps que passa envoltat de la natura, a la recerca del seu proper gran projecte, aquest jove caldenc va topar amb l’impacte de l'escurçó de vellut a Costa Rica.

És una espècie protegida al país, però sovint és víctima de la falta d’educació i consciència. A més, la seva mossegada verinosa pot ser mortal per als humans, especialment per als pagesos que treballen a les zones on habita la serp.

Llavors, Marc Casas va decidir que volia explicar aquesta història a través de la seva lent. Per aconseguir-ho, en els darrers dos anys, ha viatjat dues vegades a Costa Rica per gravar Rancho Quemado, el seu documental.

Ha passat mesos a la selva, seguint les serps i recorrent els seus hàbitats naturals. També ha parlat amb pagesos locals per entendre la seva perspectiva en el conflicte entre la protecció de la serp i la seva vida diària. Casas s’ha centrat en la comunitat de Rancho Quemado com a exemple.

Des d’allà, ha dedicat gran part del seu temps a Costa Rica a intentar entendre el conflicte des de diferents perspectives. Per això va dedicar moltes hores a parlar amb pagesos locals i ha après sobre les seves vides i costums, i com l'escurçó de vellut afecta el seu dia a dia.

Amb aquesta comprensió, ha pogut capturar imatges que no només mostren la bellesa de la serp i dels espais naturals, sinó també el seu impacte a la vida dels humans. La fórmula per intentar explicar el conflicte entre l’ofidi i els humans que hi viuen en el seu entorn.

Protegir l’espècie

A més, Marc Casas ha treballat estretament amb experts en la conservació de l'escurçó de vellut i ha après sobre les mesures que s’estan prenent per protegir l’espècie. Ha detallat les iniciatives de conservació, i ha intentat mostrar com la col·laboració entre les comunitats locals, els científics i les autoritats pot ajudar a protegir l'escurçó de vellut mentre es consideren les necessitats dels pagesos.

Tot i això, el seu periple no ha estat fàcil. El primer dia que passava a Costa Rica en el seu segon viatge va patir una gran pèrdua quan li van robar tot el seu equip de fotografia. Això va significar que va haver de tornar a comprar tot el seu material.

Un cop era allà va haver de llogar tot l’equip i li portaren a la selva en avioneta. Material que va haver de tornar a comprar un cop a Girona per poder seguir treballant. A més, també va haver de fer gravacions per duplicat. També a la selva se li va fer malbé un dels discos durs d’emmagatzematge. La por a perdre el que havia gravat l’any anterior, el va fer doblar els esforços. Tot i aquest obstacle, no es va rendir i va continuar amb el projecte.

El jove fotògraf espera ara que el documental Rancho Quemado tingui un impacte positiu en la conscienciació i la protecció de l'escurçó de vellut. I que també cridi l’atenció sobre la importància de trobar un equilibri entre la protecció de la vida silvestre i les necessitats humanes.

Els pagesos, en particular, tenen un paper en la protecció de l'escurçó de vellut, ja que solen ser els primers a entrar-hi en contacte en les seves activitats diàries. Els pagesos no són els principals representants de la protecció, però sí que es podria dir que són els principals afectats. Per tant, és essencial que se’ls involucri en el procés i que se’ls proporcioni informació i educació sobre com evitar el contacte amb la serp i com actuar en cas d’una mossegada.

Els científics, través de la seva investigació, poden entendre millor els hàbitats naturals de la serp i els factors que n’afecten la supervivència. També poden desenvolupar mesures de conservació efectives basades en aquesta comprensió.

I és a les autoritats que els correspon implementar lleis i regulacions per protegir la serp però també protegir els pagesos. A més, poden proporcionar recursos per a l’educació i la investigació. En resum, la col·laboració entre les comunitats locals, els científics i les autoritats és essencial per protegir l'escurçó de vellut i l’educació i la comunicació són fonamentals per assolir un equilibri entre la protecció de la vida silvestre i les necessitats humanes.

Bellesa i conflicte

El resultat del dur treball de Marc Casas és un documental commovedor i educatiu que mostra la bellesa de l'escurçó de vellut i el conflicte amb la societat rural de Costa Rica. Tot i els obstacles que ha enfrontat el realitzador gironí, la seva determinació i dedicació l’han portat a aconseguir el seu objectiu d’explicar aquesta història valuosa i sensibilitzar la població sobre la protecció d’aquesta espècie i l’equilibri entre la protecció de la vida silvestre i les necessitats humanes.

Casas ja ha rebut l’interès perquè el documental sobre la història de Rancho Quemado sigui exhibit en algun festival de cinema. També ha estat contactat per diverses revistes i programes de televisió de Costa Rica que s’han interessat en el seu treball.

Ara comença una llarga tasca perquè el documental també tingui la difusió que considera que hauria de tenir per complir la seva funció social de donar a conèixer el problema.

El documental sobre l'escurçó de vellut és un testimoni de la dedicació i habilitat per explicar històries valuoses a través de la seva lent. És només el començament d’una carrera prometedora al món de la fotografia.

Per això, Marc Casas espera tenir suport també del món audiovisual per seguir narrant els conflictes de la natura. Potser es tracta del primer pas en el seu somni de convertir-se en fotògraf de National Geographic.