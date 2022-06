Les exportacions gironines han crescut un 12% durant l'abril i ja superen els 2.400 milions d'euros (MEUR) en l'acumulat del 2022. Segons recull l'estadística del Ministeri, el sector que continua capitanejant els creixements és el químic, dins el qual hi ha les farmacèutiques. Només a l'abril, les exportacions d'aquestes indústries han arribat a impulsar-se gairebé un 40% (tancant el mes amb 127,8 MEUR). Per contra, però, l'agroalimentari -el que concentra més gruix a l'exterior- continua sense aixecar cap. De fet, les exportacions del clúster carni gironí han caigut un 14% durant el primer quadrimestre; sobretot, pel fre en la compra de porcí per la Xina. Dels 645,6 MEUR que van facturar entre gener i abril del 2021 ara es passa a 554,54.

Les exportacions gironines continuen a l'alça. Però ara bé, aquest augment no és homogeni, sinó que dos dels sectors que són motor de l'economia a la demarcació -el químic i l'agroalimentari- van a dues velocitats. Mentre el primer s'impulsa, el segon continua en atonia. I sobretot, les càrnies són les que pateixen més aquest descens de vendes a l'exterior.

Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, durant aquest abril les empreses gironines han exportat productes per valor de 627,2 MEUR. Traslladat en percentatges, això suposa un increment de fins al 12% en comparació amb el mateix mes del 2021 (quan les exportacions van situar-se en 559,31 MEUR).

Si es passa la lupa per sectors, aquell que ha crescut més en vendes a l'exterior és el químic. Dins el qual, s'hi troba la indústria farmacèutica. Només durant el mes d'abril les seves exportacions han augmentat fins a un 37,9% en comparació amb l'any passat (situant-se en 127,8 MEUR).

Però la bona tònica que viu aquest sector no es trasllada ni a l'agroalimentari ni tampoc a la maquinària. Si bé durant el març les empreses agroalimentàries gironines van créixer un 7,8% en exportacions, ara tornen als números negatius i les seves vendes a l'exterior reculen un 0,8% (i tanquen l'abril situant-se en 249,3 MEUR).

En part, pels impactes de la guerra d'Ucraïna, però sobretot pel fre en la compra de porcí per part de la Xina. Perquè les càrnies gironines passen dels 168,4 MEUR que van facturar a l'exterior durant l'abril de l'any passat als 155,8 MEUR d'aquest 2022. I en paral·lel, els fabricants de maquinària també registren un lleuger descens de vendes durant l'abril (de 49,3 MEUR de l'any passat als 45,2).

Més de 2.400 MEUR

El creixement del 12% d'aquest abril, de retruc, s'acumula al del primer trimestre. I això fa que, entre gener i abril del 2022 les exportacions gironines hagin crescut un 9,8 i ja superin els 2.400 MEUR. En concret, durant aquest quadrimestre les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per valor de 2.404,3 MEUR.

Analitzant-ho per sectors, però, es repeteix la tònica d'aquest abril. Perquè mentre les exportacions de les químiques i farmacèutiques han crescut un 18% (488 MEUR), les de les empreses agroalimentàries -que continuen representant el gruix de les vendes a l'exterior des de la demarcació- han davallat un 1,8% (929 MEUR).

I sobretot, dins l'agroalimentari, les càrnies són les que més davallada han patit. Perquè si es compara amb el primer quadrimestre del 2021, les seves vendes a l'exterior han caigut un 14% (passant dels 645,66 MEUR als 554,54).

França i Itàlia, al capdavant

Pel que fa a destins, per proximitat, França continua essent el mercat principal dels productes gironins a l'exterior. Durant el primer quadrimestre del 2022, les empreses gironines hi han fet vendes per valor de 626,86 MEUR. A aquest país, el segueixen ja bastant per darrere Itàlia (193,09 MEUR), Alemanya (171,99 MEUR) i Portugal (141,57 MEUR).

Per darrere d'ells, i en cinquena posició, s'hi troba el gegant asiàtic (s'ha de tenir en compte que quan la Xina estava patint els efectes de la pesta porcina, havia arribat a situar-se en segon lloc del rànquing). Aquí, entre gener i abril, les empreses gironines hi han fet vendes per valor de 112,78 MEUR.