Deu empreses de Roses del sector de la restauració, l’allotjament turístic, els serveis i les activitats, han obtingut el nou segell Cuidem Roses, de bones pràctiques en gestió sostenible, impulsat per l’Associació d’Empresaris en col·laboració amb l’Ajuntament de Roses. Són les primeres empreses que reben aquest distintiu, pioner en una organització empresarial, que distingeix els establiments que adopten mesures per reduir el seu impacte ambiental i que té per objectiu fer més sostenible la destinació.

Aquest dilluns, al hall del Teatre Municipal de Roses, s'ha fet l’acte d’entrega d’aquest segell a les primeres empreses acreditades. L’acte ha inclòs la ponència «Reptes per iniciar el camí cap a la sostenibilitat», a càrrec de Judit Díaz, professora de la Universitat de Girona i experta en sistemes d’indicadors per mesurar la sostenibilitat en destinacions de costa. La idea és que el nou segell estigui totalment implementat en un termini de tres anys. En aquesta primera fase s’ha decidit posar el focus en la responsabilitat ambiental i s’han contemplat 27 requisits en l’àmbit de la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. El projecte complet, però planteja un total de 120 mesures per poder obtenir el distintiu i la realització d’avaluacions periòdiques per tal d’acreditar que les empreses que s’hi vulguin adherir estan treballant per aconseguir-los.