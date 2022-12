Empreses més solvents i treballadors més feliços

Com és treballar un dia menys a la setmana i cobrar el mateix? La setmana laboral de quatre dies, vista com una utopia per la gran majoria de treballadors i com una idea insostenible econòmicament per moltes empreses, és una cosa que 33 empreses i 906 treballadors dels Estats Units, el Regne Unit, Austràlia, Irlanda, Nova Zelanda i el Canadà han posat a prova durant un període de sis mesos. És el primer estudi internacional que es publica sobre els pros i contres d’aquesta reducció de jornada. Les conclusions de l’estudi elaborat pel think tank The 4 Day Week revela que el compte de beneficis de les companyies no es veu afectat, mentre la salut mental i la felicitat de les plantilles millora transversalment.

Els resultats acrediten que la principal beneficiada d’aquesta mesura és la salut mental dels treballadors. Segons les entrevistes mantingudes amb els 906 empleats participants del pilot, l’estrès, la fatiga i els conflictes derivats de no poder conciliar la vida laboral i personal disminueixen de manera transversal. Una millora per als empleats que, almenys en els casos participants del pilot, no es tradueix en un perjudici per a les empreses. De fet, les companyies analitzades han augmentat els beneficis, de mitjana, un 8,1% des que van començar el pilot fins que el van acabar. Tres de cada quatre afirmen que ja tenen decidit que continuaran amb la setmana laboral de quatre dies després de l’experiment. Joan Sanchis, economista, professor associat de la Universitat de València i un dels dissenyadors del pilot de la Generalitat valenciana, demana prudència en la lectura dels resultats. «Projecten més una sèrie d’intuïcions que no són estrictament científiques, però sí que permeten veure quins en són els potencials efectes», reconeix. No es pot determinar, per exemple, que totes les empreses que apliquin la setmana laboral de quatre dies incrementaran el compte de resultats, ja que la prova no té grups de control amb empreses anàlogues que no implementin aquesta mateixa reducció horària. Però sí que mostra que és compatible treballar menys i que les companyies continuïn sent competitives. «Els processos de reorganització de la feina i de reduir els moments improductius van ser majoritàriament reeixits», apunten els investigadors. És a dir, s’eliminen el màxim de «temps morts» i els empleats han de treballar més intensament la resta de la jornada. Els resultats indiquen que els treballadors sí que perceben una mica més d’intensitat i càrrega de treball durant els quatre dies hàbils, si bé això no es tradueix en més estrès.