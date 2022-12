Els banyolins ja no hauran de desplaçar-se a Girona per anar al McDonald’s a partir del 15 de desembre. L’arxiconeguda cadena de restaurants d'àmbit global, de la mà de l’empresa vigatana Sistemes de Restauració de Catalunya, obrirà el seu primer establiment a Banyoles. Ubicat a l’avinguda de la Farga, 102, i amb una estructura arquitectònica que serà la primera del seu tipus, també comptarà amb servei de McAuto i McCafé, obrirà 24 hores els caps de setmana i, aviat, oferirà servei a domicili.

“Molts banyolins es desplacen a Girona i vans als nostres restaurants. Hem volgut acostar-los els nostres productes, servei i ambient”, explica Joan Ramon Cazorla, CEO de Sistemes de Restauració de Catalunya, l’empresa franquiciada que gestionarà el restaurant de Banyoles. L’objectiu és oferir al públic del municipi un referent assequible, convenient, divertit i, sobretot, “responsable amb la seva gent i l’entorn”.

McDonald’s generarà 40 llocs de treball a Banyoles

L’obertura del nou establiment de la cadena de restaurants d'àmbit global generarà 40 nous llocs de treball a Banyoles, que se sumaran als més de 22.000 empleats que tenen en tot l’àmbit nacional. “L’èxit del negoci rau en les empleades i els empleats que formen l’organització. Ells i elles són l’ànima que mouen el restaurant i que fan que dia a dia sigui possible obrir les portes”, assegura Cazorla.

Aquesta aposta de l’empresa pels seus treballadors es materialitza amb la formació continuada, el creixement dins de la mateixa organització amb un 100% de promocions internes i un pla d’igualtat que promou la inclusió de persones amb diversitat funcional i que assegura la plena igualtat entre els treballadors, indiferentment del gènere, orientació sexual, d’edat o l’origen.

Productes locals

T’agrada el Bigmac? Doncs el producte estrella de McDonald’s està elaborat amb carn 100% de vedella d’origen local. “Les hamburgueses les preparem al moment i amb productes de qualitat dels millors proveïdors catalans i estatals reconeguts”, apunta Cazorla. Això es materialitza amb el certificat d’Aenor que reconeix la carn utilitzada com a 100% de boví espanyol.

Però hi ha més. En total, el 70% de la cistella de la compra de McDonald’s procedeix de proveïdors locals de Catalunya i de la resta de l'estat. La carn, el pa, el formatge o els vegetals que s’usen en l’elaboració dels productes són d’origen local.

Compromís social

Un dels pilars de McDonald’s és el compromís amb la societat. Retornar allò que aquesta els aporta. Per aquest motiu, allà on hi ha un restaurant hi ha suport a iniciatives locals que tenen l’objectiu d'ajudar als col·lectius més desfavorits. Així, per exemple, amb el projecte ‘Happy Readers’, l’empresa ajuda a totes les escoles de Salt que cerquen promoure la lectura entre els joves amb la donació de llibres per Sant Jordi.

En el camp de l’esport, McDonald’s és patrocinador del Girona F.C i també dona suport a altres iniciatives d'esport base com el patrocini del primer equip de futbol femení de Salt. Un suport que es materialitza amb l’assumpció del cost de les equipacions i beques per a les noies que no poden pagar la fitxa. Aquestes iniciatives de col·laboració amb l'esport base és un compromís de la companyia arreu on opera.

A més, i a través de la Fundació Infantil Rondald McDonald, s’ajuda a famílies que tenen nens amb malalties de llarga durada durant l’etapa de la seva hospitalització. En aquest sentit, per exemple, compta amb cases a prop d’hospitals de referència com la Vall d’Hebron a Barcelona i sales específiques als centres per facilitar les visites de familiars que es troben lluny.