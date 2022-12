L’empresa gironina d’alimentació Frit Ravich, especialitzada en l’elaboració de patates fregides, snacks i fruita seca, ha tret al mercat un nou producte, una edició especial de Xips Premium de formatge manxec i tòfona negra, que ha desenvolupat en col·labopració amb l’escola del programa de TVE MasterChef, que dirigeix el cuiner barceloní Jordi Cruz, amb sis estrelles Michelin

Aquestes patates s’afegeixen a la gamma Premium que l’empresa de Maçanet de la Selva va posar en marxa l’any 2011 amb el llançament de les Xips Premium Originals, i que completen les de pernil ibèric Enrique Tomás, les de sabor aperitiu o les de formatge de cabra i ceba caramel·litzada. Segons la companyia, aquestes xips «han estat elaborades a partir de patates d’origen 100% nacional, fregides a baixa temperatura mitjançant un minuciós procés artesanal per aconseguir una textura més cruixent».

Els responsables de Frit Ravich expliquen igualment sobre la seva col·laboració amb l’escola de MasterChef que «l’esforç, el compromís, l’aposta per la innovació, l’afany de superació i la passió per la bona cuina són valors que comparteixen les dues marques i que han estat claus per desenvolupar aquesta sofisticada i deliciosa proposta gastronòmica», que es troba a la venda des de fa algunes setmanes.