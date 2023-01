Els Reis Mags han portat morositat

A ningú se li escapa que s’acosten temps complicats al panorama econòmic. Després del primer estiu en dos anys sense restriccions sanitàries i també el primer Nadal des del 2019 sense limitacions per la covid, sembla que la pujada del gener es complicarà per a moltes famílies. «L’economia s’està desaccelerant i és previsible que els primers compassos de l’any veiem un increment de la mora en el crèdit al consum, que sempre serà més alta que la bancària», assegura Francisco Uría, soci responsable del sector financer de KPMG a Espanya, que afegeix que les entitats s’han proveït bé i no haurien de sorgir problemes.

Aquestes companyies encara mantenen les provisions extraordinàries realitzades durant la covid. «És difícil anticipar l’evolució de la morositat per l’elevada incertesa, però els bancs ja preveuen el risc d’un augment amb una dotació més gran en provisions els últims anys davant la mitjana europea», assenyalen fonts de l’Associació Espanyola Bancària (AEB). Les últimes dades disponibles indiquen que la ràtio de morositat de les entitats financeres de crèdit (EFC), especialitzades en el crèdit al consum, es va situar en el 6,35% a l’octubre, gairebé el doble que la manca de pagament registrada als préstecs concedits per entitats bancàries a famílies i empreses, que va marcar el desè mes de l’any el millor registre des del desembre del 2008 i es va situar en el 3,77%. El finançament proporcionat pels EFC el 2021 va pujar als 60.733 milions d’euros, segons un informe elaborat per la consultora PwC per a Asnef (Associació Nacional d’Establiments Financers). «Els bancs podrien aguantar molt bé durant una primera onada d’impagaments, però tindrien més problemes en una segona tanda. Per això sempre és important reestructurar a temps les carteres més dubtoses», assenyala Eduardo Areilza, director de la consultora especialitzada Alvarez&Marsal. El Banc d’Espanya ja ha advertit les entitats que no redueixin les provisions. En termes similars s’expressava a finals del 2022 el president de l’Autoritat Bancària Europea, José Manuel Campa, que, tot i reconèixer que la taxa de mora als bancs europeus s’ha mostrat més baixa del que s’esperava, va alertar que encara existeix «una certa borsa d’actius potencialment defectuosos que pot ressorgir com a morositat» i va assegurar que alguns indicadors avançats ja comencen a reflectir aquest aspecte. Reducció de les provisions Tot i les advertències, les últimes dades del Banc d’Espanya indiquen que les provisions del total d’entitats de crèdit es van reduir lleugerament a 32.727 milions d’euros a l’octubre, amb un descens de més de 6.000 milions d’euros l’any. Les dades que maneja l’AEB apunten que la morositat del crèdit al consum a les entitats de dipòsit es troba en el 4,9%, segons les dades del segon trimestre del 2022, una mica per sota que abans de la crisi sanitària, quan es va situar en el 5,6%. La taxa de morositat de consum en relació amb la xifra total del crèdit és del 0,3%, però cal tenir en compte que moltes entitats mantenen fora dels seus balanços aquest tipus de préstecs en presentar un risc més gran d’impagament. «Sempre és més elevada que la hipotecària, és una categoria que representa més risc de finançament», indica l’AEB. En el cas de Banco Santander, l’entitat manté Santander Consumer Finance com a unitat de negoci especialitzada en crèdit al consum. La ràtio de mora de Digital Consumer Bank, que uneix el segment especialitzat en crèdits al consum i Open Bank, es va situar al setembre en el 2,20%, percentatge que representa una pujada de cinc punts respecte l’any passat. «Si la situació macroeconòmica es complica, és normal esperar una pujada de la morositat i nosaltres continuarem monitoritzant les carteres per prevenir l’impacte que pugui tenir una pujada de l’atur o un alentiment del consum», assenyalen fonts de Santander Consumer Finance. Des de l’any 2014, les EFC van deixar d’incloure’s a la categoria entitats de crèdit per part del Banc d’Espanya. Mentre la morositat dels préstecs concedits pel total d’entitats de crèdit a empreses i particulars es va situar en el 3,79% a l’octubre, si s’incloguessin els EFC com abans de l’any 2014, la morositat se situaria en el 3,86%.