La trajectòria de les monedes d’un i dos cèntims podria acabar a finals d’aquest mateix any si es compleixen les intencions de la Comissió Europea, que ja ha avançat la seva voluntat de deixar de comptar amb aquestes monedes amb l’objecte d’estalviar els elevats costos que suposen la seva producció i la seva emissió.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, és partidària de la iniciativa i no és l’única: gairebé dos de cada tres europeus secunden la idea, segons un sondeig de l’Eurobaròmetre del 2019. La realitat és que la qüestió encara no s’ha aprovat i es troba en estudi.

Entre els que no estan d’acord amb el pla, s’argumenta el temor d’un possible increment de la inflació, que ja fa temps que està per sobre dels paràmetres habituals, si bé l’experiència d’aquelles economies que han aplicat l’arrodoniment deixa clar que l’impacte és gairebé imperceptible.

En aquest context, es dibuixen quatre escenaris per a les monedes d’un i dos cèntims: que continuïn sent monedes de curs legal en les circumstàncies actuals, reduir-ne els costos de producció i emissió, retirar-les de manera immediata o fer-ho de manera gradual.