El tema de la declaració de les criptomonedes en la declaració de la renda ha generat certa controvèrsia els últims anys. La creixent popularitat i adopció de les criptomonedes, com Bitcoin, Ethereum i d’altres, ha plantejat interrogants sobre el seu tractament fiscal i si han de ser declarades com a part de l’impost sobre la renda.

Les criptomonedes són diners digitals descentralitzats que utilitzen la tecnologia de ‘blockchain’ per assegurar les transaccions i verificar la transferència d’actius. Aquesta tecnologia disruptiva consisteix en un sistema descentralitzat de blocs de codi que permeten realitzar transaccions digitals de manera segura, a través d’un registre distribuït de nodes que verifiquen les operacions i que no en permeten l’alteració una vegada estan verificades. Dit d’una altra manera: el ‘blockchain’ permet fer operacions segures a la xarxa, sense que hi hagin d’intervenir actors habituals en les transaccions com els bancs, els notaris o els advocats.

Sense supervisor

Les criptomonedes no estan recolzades per cap govern o entitat central, i el seu valor es basa en l’oferta i la demanda del mercat. A Espanya, les criptomonedes són considerades com un tipus d’actiu financer i es regeixen per la legislació tributària aplicable a la propietat i a les inversions.

Des del punt de vista legal, a Espanya no hi ha una regulació específica sobre les criptomonedes en la declaració de la renda. No obstant, l’Agència Tributària (AEAT) ha emès diverses directrius que ofereixen orientació sobre com tractar les criptomonedes des del punt de vista fiscal. Segons aquestes directrius, les criptomonedes es consideren com a actius patrimonials, i el seu titular està obligat a declarar-les en la declaració de la renda si compleix certs criteris.

Cal saber si s’han obtingut guanys o pèrdues per la seva venda o transferència per saber si s’han de declarar. En cas que s’hagi venut o transferit una criptomoneda, s’ha de declarar la diferència entre el preu d’adquisició i el preu de venda com un guany o una pèrdua de capital en la declaració de la renda. Això s’aplica tant a les criptomonedes utilitzades com a inversió com a les utilitzades per fer transaccions comercials.

Com es declaren les criptomonedes

Les operacions amb criptomonedes s’han d’incloure en la casella 389 de la declaració de la renda: en la declaració de la renda del 2022, la campanya de la qual va començar el dia 11, es declaren els guanys o pèrdues obtinguts per la venda de criptomonedes de l’1 de gener al 31 de desembre del 2022, per la qual cosa és recomanable tenir una llista de les operacions realitzades amb criptomonedes per saber quin és l’import per declarar. Han d’anar en l’apartat ‘Altres guanys patrimonials a integrar en la base imposable de l’estalvi’.