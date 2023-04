Girona és la segona capital de província d’Espanya on més creix l’oferta de lloguer

L’oferta d’habitatge de lloguer a Girona ciutat s’ha incrementat un 82% durant el primer trimestre de l’any en comparació amb el mateix període de 2022, segons dades del portal immobiliari Idealista. L’estudi detalla que Girona és la segona capital de província de tot Espanya que registra un major increment, només per darrere de Jaén, on l’estoc s’ha apujat un 100%. A Girona la segueixen ciutats com Còrdova (75%) Osca (68%) o Castelló (64%). Per sota del 50% d’increment se situen Lleida (35%), Tarragona (32%), Vitòria (29%), Badajoz (23%), Conca (22%) i Càceres (22%).

Creix un 36% la demanda de pisos protegits a Girona Les dades gironines estan molt per sobre de la mitjana espanyola. A l’Estat l’oferta d’habitatges de lloguer s’ha reduït un 5% durant el primer trimestre del 2023, en comparació del mateix trimestre de l’any passat. «Tot i haver-se aplanat la caiguda, el volum d’habitatges de lloguer oferts se situa en mínims des del 2016», exposa el portal immobiliari. De fet, 24 capitals espanyoles tenen ara molts menys habitatges de lloguer de les que hi havia fa un any. La reducció és del 27% a Màlaga i se situa al 24% a Palma, al 23% a Guadalajara, del 22% a Santa Cruz de Tenerife i del 20% a Sant Sebastià, Bilbao i Sòria. Alacant, Madrid i València tenen un 19% menys lloguers, mentre que a Las Palmas de Gran Canària se situa al 15%. Els segueixen Ourense (-14%) i Melilla (-13%). A la ciutat de Barcelona la caiguda ha estat del 9%. «Els grans mercats com Madrid, Barcelona, Màlaga, Alacant, Sant Sebastià, València o Palma tenen un nivell d’oferta mínim o alineat amb la registrada el 2016», reitera Idealista en un comunicat. Un 31% a la província A nivell provincial, els pisos de lloguer s’han incrementat un 31% a les comarques gironines durant el primer trimestre respecte a l’any passat. Altres demarcacions han patit un augment per sobre de Girona, com Còrdova, que ha vist com el seu estoc d’habitatges de lloguer creixia un 64%, seguida pels creixements de Castelló (54%), Jaén (47%) Lleida (37%) o Osca (32%). Pel que fa a les baixades, Santa Cruz de Tenerife registra la caiguda més gran d’oferta, amb un 27% menys que fa un any. El segueixen Las Palmas (-21%), Madrid (-19%), Balears (-15%), Màlaga (-15%) i Sòria (-15%).