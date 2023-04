Com cada mes d'abril, s'acosta la campanya de la declaració de la renda, que han de presentar més de 20 milions d'espanyols. Molts d'aquests contribuents (més del 60%) no modifiquen l'esborrany i l'accepten directament, sense mirar possibles elements d'estalvi i renunciant a moltes deduccions estatals i autonòmiques que produeixen un estalvi considerable.

En confirmar així la proposta d’esborrany d’Hisenda, els espanyols deixem de percebre més de 9.000 milions d’euros en deduccions no aplicades. Per intentar evitar això va néixer TaxDown, que ajuda qualsevol persona, sense necessitat de tenir coneixement d'impostos, a fer de manera ràpida i fàcil la declaració de la renda. A través de la seva plataforma en línia ja s'han calculat prop d'un milió de declaracions, amb un estalvi mitjà dels seus usuaris que se situa al voltant dels 400€, arribant en alguns casos fins als 1.000€.

Algorisme i assessors fiscals, el secret més ben guardat de TaxDown

Per assegurar el màxim estalvi a la declaració, TaxDown ha desenvolupat un algorisme propi, que encreua les dades fiscals amb les dades personals de cada contribuent i detecta totes les deduccions autonòmiques i estatals aplicables que no estan reflectides, per defecte, a l'esborrany que proposa Hisenda. D'aquesta manera, la plataforma millora en un percentatge alt els resultats de l'esborrany inicial.

"Fins ara hem aconseguit el rècord nacional per a una empresa privada en nombre de declaracions d'impostos presentades. L'any passat vam gestionar més de 350 milions d'euros en impostos per als nostres taxers, estalviant-los més de 50 milions d'euros.” assenyala Enrique García, CEO de TaxDown, que, juntament amb Álvaro Falcones i Joaquín Fernández, van crear aquesta plataforma espanyola d'assessorament fiscal en línia fa ja més de quatre anys.

Aquest sistema permet als usuaris presentar la seva declaració amb senzillesa i rapidesa, 100% en línia i amb el suport dels assessors fiscals de TaxDown, que estan disponibles per resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir, acompanyant els contribuents al llarg de tot el procés.

“Molt senzill, emplenar les dades són 5 minuts i et presenta la declaració un professional, de manera que saps que ho estàs fent bé i t'evites preocupacions. Molt recomanable”.

Com es fa la declaració de la renda amb TaxDown?

Com a col·laborador social de l'AEAT (Agència Espanyola d'Administració Tributària) quan l'usuari es registra i introdueix les seves dades d'identificació fiscal (casella 505, identificació mitjançant Cl@ve PIN d'Hisenda o el número de referència), l'usuari accedeix a la seva informació directament de l'Agència Tributària.

Posteriorment només ha de confirmar les seves dades i contestar entre 6 i 15 preguntes senzilles sobre la seva situació fiscal, per poder aplicar totes les deduccions possibles que li corresponen. Uns segons després la plataforma oferirà el resultat del càlcul TaxDown i el del seu esborrany, perquè el contribuent pugui comparar i presentar la declaració de la renda en aquell mateix moment.

Novetats per a la campanya de la declaració de la renda 2023

TaxDown continua perfeccionant la plataforma i aquest any porta noves novetats per als contribuents que es decideixin a provar els seus serveis. Aquestes són les més importants:

Nous plans anuals adaptats a cada usuari i, per tant, més personalitzats. Un acord estratègic amb CoinTracking per a la declaració de criptomonedes. Aquesta plataforma és líder en seguiment de criptomonedes i preparació d’informes fiscals i ofereix el servei de presentació de la declaració de la renda de manera més ràpida i eficient. D'aquesta manera, tots els clients de TaxDown comptaran amb el servei prèmium de Cointracking, cosa que els donarà accés a una solució automatitzada i senzilla per reportar i calcular les seves pèrdues i guanys. A més, aquest any TaxDown ha realitzat també una gran aposta per la intel·ligència artificial, sofisticant encara més si és possible el seu producte. Amb aquesta nova inversió en tecnologia, els assessors fiscals comptaran amb l’ajuda d’un assessor virtual que els facilitarà la feina i reduirà encara més el temps de presentació de cada declaració.

“Resposta immediata i eficàcia total. Ha estat un encert confiar-hi per a la presentació de la declaració d'IRPF. Després d'una revisió d'Hisenda, han presentat un escrit d'al·legacions en menys de 24 hores. Totalment satisfet”.

Deduccions de la renda per comunitats autònomes

Accedeix ara a la guia completa de TaxDown i coneix totes les noves deduccions fiscals per comunitats autònomes.

Seguretat garantida a l'hora de fer la declaració de la renda amb Taxdown

La plataforma ofereix precisió i seguretat, amb múltiples sistemes de detecció per minimitzar la possibilitat d’introduir dades errònies. Aquestes alarmes deriven a un equip de fiscalistes i els informen de totes les declaracions que mereixen ser revisades. El fet de ser col·laboradors socials de l'Agència Tributària, a més, fa que les dades estiguin 100% encriptades i que l'experiència sigui totalment segura.

A més de poder fer la declaració al seu web, també està disponible l'app de TaxDown tant a Android com a iOS, amb la possibilitat de simular la declaració de forma gratuïta, comprovant quants diners podries estalviar-te presentant amb TaxDown. En cas que l'usuari decideixi procedir amb la plataforma, TaxDown cobra una tarifa a partir de 35€, que inclou tots els serveis associats (presentació de la declaració, assistència durant el procés, revisió després de la presentació si cal, etc.) o una tarifa superior per a declaracions més complexes o un assessorament més gran per part d'un expert.

Què opinen de Tawdown els usuaris que ja l'han provat?

“Em va costar decidir-me al principi ja que desconfiava perquè era un tema tan complex, però va ser la millor decisió financera que he pres. El procés va ser molt fàcil i em van contestar tots els dubtes amb molta amabilitat i responsabilitat”.

“Les administracions públiques tenen uns serveis web penosos, gràcies a Déu hi ha TaxDown per salvar-nos amb una interfície bonica i bon servei dels seus gestors”.

“És una eina còmoda i molt fàcil de fer servir. Els assessors treballen molt ràpid i estan molt pendents de resoldre't els dubtes i fer les teves gestions de manera eficient, ells s'encarreguen de tot. Seguiré fent-la servir, sens dubte”.

I tu, com presentaràs la teva declaració de la renda aquest any?