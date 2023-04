La signatura d'hipoteques va augmentar al febrer un 7,7% a les comarques gironines en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins a les 699, segons les dades provisionals de l'Estadística d'Hipoteques de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta de la millor xifra en aquest mes des del 2011, quan aleshores se'n van constituir 881.

A la demarcació de Girona, l'import del capital prestat per a la signatura d'hipoteques va sumar 104,1 milions d'euros, un 10,5% més que fa un any. Mentre l'import mitjà es va situar en els 101.257 euros.

A Catalunya la firma d'hipoteques va augmentar al febrer un 6,9% en comparació amb l'any passat, arribant a les 6.479. Com a Girona, es tracta de la millor xifra en aquest mes des del 2011, quan aleshores se'n van constituir 8.044, mentre que si es compara amb el gener va retrocedir un 6,2%. Catalunya va ser la segona comunitat amb més hipoteques signades, només superada per Andalusia, i el tercer territori on més van créixer, per darrere el Principat d'Astúries i l'Aragó, que van registrar increments del 15,4% i el 9,6% respectivament. Al conjunt de l'Estat, la constitució d'hipoteques va caure un 2% anual, fins a les 35.900.

A Catalunya, l'import del capital prestat per a la signatura d'hipoteques va sumar 1.056,4 milions d'euros, xifra que representa un increment del 6% en comparació amb el febrer del 2022, mentre que respecte al gener va caure un 2,5%. Això va situar l'import mitjà per préstec hipotecari en 163.050 euros davant els 143.413 euros de a mitjana espanyola.

Pel que fa els tipus d'interès mig d'hipoteques sobre habitatges, va ser del 2,86% i el termini mig de 24 anys. El 34,3% de les hipoteques sobre habitatges va ser variable i un 65,7% a tipus fix. El tipus d'interès mig a l'inici és del 2,7% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable i del 2,96% per a les tipus fix.