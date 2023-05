Els preus continuen la tendència a l'alça i s'han apujat quatre dècimes aquest abril a Girona. La inflació continua deixant-se notar sobretot a la cistella del dia a dia, perquè si bé d'un any per l'altre els aliments han davallat lleugerament, omplir la nevera ara costa un 12,9% més en comparació amb l'abril del 2022. Aquest abril els productes i serveis que més s'enfilen, però, han estat per una banda la roba i el calçat; i per l'altra, tot allò vinculat al turisme (viatges i allotjaments). Això, de retruc, fa que l'IPC interanual s'enfili lleugerament fins al 3,9%. Per contra, però, els preus de l'electricitat, el gas i els carburants han baixat un 6,3% a l'abril, descens que comparat amb un any enrere, se situa per sobre el 24%.

L'Índex de Preus al Consum (IPC) continua a l'alça i tanca l'abril amb un increment calcat al del març. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a les comarques gironines els preus s'han apujat quatre dècimes durant el darrer mes (+0,4%). Com ja és habitual, al darrere d'aquesta mitjana s'hi amaguen dues realitats. Per una banda, aquells productes i serveis que s'encareixen. I per l'altra, aquells altres que davallen -en aquest cas, sobretot els serveis bàsics i els carburants- i que, de retruc, ajuden a atenuar les alces dels altres. L'increment de preus de l'abril s'explica, sobretot, per l'alça que registren tant la roba com el calçat. Només durant aquest mes, han arribat a encarir-se un 7,9%. Anar de botigues i renovar temporada d'armari, en comparació amb l'any passat, ara costa un 1,6% més. En paral·lel, la inflació també continua deixant-se notar a la cistella del dia a dia. Si bé els aliments han moderat l'alça (al març van encarir-se un 1,1%) aquest abril també es tanca amb encariments. En concret, d'un 0,6%. Omplir la nevera ara costa un 12,9% més que fa un any. La diferència, si bé no és tan acusada com el mes passat -en què l'augment interanual va enfilar-se al 14,5%- sí que evidencia que la reducció de l'IVA de determinats productes (com el pa, la farina o la llet) s'ha quedat curta per pal·liar la inflació. I que si la sequera persisteix, els encariments del menjar poden anar a més; sobretot, en el cas dels productes frescos. Turisme i roba El menjar s'ha apujat durant l'abril. Però allò que s'ha encarit més -també, per l'arribada de la Setmana Santa- han estat els serveis vinculats al turisme. Per una banda, els preus d'hotels i allotjaments s'han enfilat un 12,9%; els viatges i paquets turístics, al seu torn, ho han fet un 6,6%, i els restaurants i l'hostaleria, un 0,6%. En paral·lel, també han anat a l'alça la roba i el calçat. Qui hagi anat de botigues per renovar armari aquest abril haurà pagat un 7,9% més que no pas al març. També repunten l'oci i la cultura (+1,1%), el transport (+1,1%) i el preu dels lloguers (+0,4%) i dels vehicles (+0,5%). Ara, a les comarques gironines, arrendar un pis costa un 4,3% més que l'any passat, i comprar un cotxe, per la seva banda, un 8,5% més. Un 24% menys El contrapunt a aquestes alces el posa, sobretot, el paquet format pels serveis bàsics (llum i gas) i els carburants. Perquè tots ells tanquen l'abril amb un nou descens de preus, que arriba al 6,3%. Entre d'altres, arran de la baixada de la llum i les mesures impulsades per pal·liar l'augment de preus (com ara la coneguda com a 'excepció ibèrica'). Si en comptes de posar la lupa damunt el mes d'abril es tira un any enrere, ara la llum, el gas i els combustibles són un 24,5% més barats que ara fa un any. En paral·lel, durant aquest març també han registrat descensos de preus els productes de cura personal (-1,8%), els equips de telefonia i fax (-0,8%) i els audiovisuals i de processament d'informació (-2,9%). L'interanual, al 3,9% A l'hora de decantar la balança, aquest cop els encariments pesen més i això fa que l'IPC interanual torni a enfilar-se. Després de moderar-se més de dos punts al març (passant del 5,8% al 3,1%), ara aquest índex tanca l'abril lleugerament a l'alça, i se situa al 3,9% Continua fent-se palesa la inflació, perquè tots aquests increments s'acumulen als rècords històrics que s'havien assolit -les dades de l'INE es remunten fins al gener del 1993- en què l'IPC interanual havia arribat a catapultar-se més amunt de l'11%.