Rua, Plaça del Vi i concerts a la Copa com a final de festa

El 7-0 al Granada va servir per tancar esportivament la millor temporada de la història. El club ho va celebrar a la mateixa gespa al final del partit amb un petit concert de Sopa de Cabra, parlaments de Míchel, Stuani i Portu i focs artificials davant el reconeixement i l’ovació continuada de l’afició. Les celebracions no s’han acabat encara i avui viuran la traca final amb una rua amb un autobús descapotable des de Montilivi (18:00) amb arribada a la Plaça del Vi primer (18:30), on els jugadors parlaran des del balcó de l’Ajuntament, i després a la Copa. Allà es clourà la temporada amb concerts de les que Faltaband i els Catarres i amb la presència dels futbolistes blanc-i-vermells.