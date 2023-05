La llavor, inici de la cadena alimentària

Anove, en el Dia Internacional de les Llavors, reivindicava el paper dels milloradors vegetals, professionals que treballen dia a dia per buscar desenvolupar llavors que donin resposta a les necessitats dels agricultors. Varietats que els permetin lluitar contra plagues i malalties, contra els efectes del canvi climàtic o contra els canvis bruscos de temperatura. Un sector que a més treballa per donar resposta a la indústria que necessita que les varietats s’adaptin als processos de transformació.

Segons expliquen des de l’Associació, els milloradors també treballen perquè els productes obtinguts no es facin malbé durant el transport, perquè es conservin en les millors condicions als lineals dels supermercats i perquè hi hagi productes molt variats i econòmics. I també per donar resposta al consumidor que cerca varietats amb una total seguretat alimentària, disponibles en qualsevol moment de l’any, més saludables, més saboroses i amb un preu assequible.

L’Associació no oblida el repte que planteja la UE amb el Pacte Verd, que busca produir reduint els recursos necessaris sota estrictes protocols de qualitat i seguretat. Complir aquest innombrable nombre de reptes és possible gràcies a la millora vegetal. Segons un estudi elaborat per l’Institut Cerdà, gràcies a la millora vegetal, en el cas del tomàquet els increments de productivitat han estat del 32% en els darrers 30 anys. Això ha suposat una producció acumulada addicional entre 1990 i 2018 entre 36,4 milions de tones.