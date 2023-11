La quarta edició de l’estudi de l’Estructura Empresarial de Girona, elaborat per la Diputació constata que les empreses gironines van recuperar dinamisme després de la Covid. Les dades dels comptes anuals de l’any 2021 -els últimes dipositats al Registre Mercantil- mostren que les empreses de la demarcació van facturar globalment 28.468 milions d’euros, un 14,8 % més que l’any anterior (24.807) i, fins i tot, van superar el volum de negoci del 2019, abans de l’arribada de la covid-19. Respecte al 2020, es van perdre 740 empreses, però l’ocupació va créixer un 4,3 %, fins als 153.814 llocs de treball.

L'informe inclou un recull de les primeres 25 empreses amb seu a la província de Girona pel seu volum de facturació

El vicepresident primer i diputat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, Pau Presas, valora molt positivament aquests paràmetres: «Sabem que el nostre teixit empresarial té una gran capacitat de resiliència i adaptació a les circumstàncies socials i econòmiques. Segons les nostres estimacions, el creixement no s’acabarà aquí i preveiem que, de cara al 2022, el volum de negoci arribi quasi als 32.000 milions».

En aquesta línia, la facturació per capita en el global de la demarcació va passar dels 31.393 euros del 2020 als 35.710, un augment en un any del 13,8 %. Hi ha quatre comarques que estan per sobre la mitjana: el Pla de l’Estany (69.062), la Garrotxa (50.245), el Gironès (42.234) i la Selva (38.511). Totes l’han incrementat, però la que ha experimentat un ascens més rellevant és el Ripollès, amb un 22,1 % i quedant-se amb 23.066 euros per capita.

Les comarques gironines es consoliden com un territori amb un teixit empresarial petit (vuit de cada deu societats facturen menys d’un milió euros) i jove perquè el 87 % tenen menys de trenta anys. Això sí, les 250 societats mercantils amb més volum de negoci, tot i representar només l’1,8 % del total, concentren més d’una quarta part de la facturació (26,2 %).

La indústria alimentària es manté com el sector amb un volum més important de negoci a la demarcació de Girona, amb un 18,6 % del total (5.303,8 milions d’euros), si bé va patir una lleugera desacceleració durant el 2021. I creixeria fins al 28,1 % si hi afegim serveis relacionats en aquest àmbit com el comerç a l’engròs d’alimentació i begudes (9,5 % i 2.695 milions).

Sigui com sigui, el que més variació percentual va reflectir quant a facturació va ser el comerç al detall de combustibles per a l’automoció, que va passar dels 505 als 789 milions d’euros, un 56,3 % més. Hi ha tingut molta influència l’increment del preu dels carburants per la incertesa geopolítica, sobretot el conflicte a Ucraïna.

Per comarques, el Gironès és la que concentra més empreses (26,4 % del total de la demarcació) i que més factura (29,5 %, 8.386 milions d’euros), afavorit per comptar amb la capital, Girona. La segueix de prop la Selva, amb un 18 % del global d’empreses i un 24 % de la facturació, principalment de la indústria alimentària.

Estructura empresarial de la demarcació de Girona 2023 s’ha realitzat seguint el model impulsat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, pioner a Catalunya a l’hora d’elaborar treballs d’aquest tipus a la seva comarca. L’estudi, amb periodicitat anual, té el propòsit de dotar als agents econòmics del territori d’una eina que permeti oferir un marc estructural precís sobre la tipologia d’empreses de la demarcació i la realitat dels diferents sectors, així com de les vuit comarques gironines.