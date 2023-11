Comexi, empresa especialitzada en la indústria de la impressió i conversió de l’envàs flexible amb seu a Riudellots de la Selva, anuncia l’obertura del nou centre de serveis i vendes a Monterrey, Mèxic. El principal objectiu d’aquest centre estratègicament ubicat és, segons detalla la companyia, oferir un servei «excepcional» als clients a Mèxic, Centreamèrica i el Carib, especialment en termes de servei postvenda i subministrament de recanvis.

El nou centre compta amb un equip d’enginyers especialitzats en maquinària Comexi per poder atendre qualsevol consulta tècnica, fer manteniments preventius i correctius, així com proporcionar un assessorament personalitzat per garantir el màxim rendiment de l’equip. A més, disposa d’un magatzem de recanvis que permet una ràpida disponibilitat i així per minimitzar el temps d’inactivitat de la màquina i mantenir la producció en funcionament, en cas de necessitat.

«Avançar en aquest nou pas i invertir en una zona tan estratègica és clau per estar encara més a prop dels nostres clients», afirma Fran Pérez, director del hub a Mèxic. «La nostra estratègia és enfortir encara més la nostra proximitat amb els clients», assegura el president de la firma, Manel Xifra.