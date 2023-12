Els treballadors de Comforsa segueixen mobilitzats i han anunciat aturades parcials i talls de carretera els dies 15, 17 i 22 de desembre. El president del comitè, Xavier Rodríguez, ha explicat a l'ACN que els ànims "estan escalfats" perquè passen els dies i "no hi ha res en ferm" per part de la Generalitat, propietària de la siderúrgica al Ripollès. Reclamen el pagament d'una bestreta del 3% per avançament de conveni perquè, diuen, "està bloquejat i aquest any no hi ha hagut puja salarial", i ho vinculen també a la negociació de grups professionals. Quan això passi, diu Rodríguez, suspendran les mobilitzacions si bé remarca que la principal preocupació és "garantir la viabilitat de l'empresa" i l'"agilitat" en la gestió.

"Si ens ho paguen, desconvoquem la protesta", afirma Rodríguez, però com que no hi ha hagut res en ferm, la mobilització continua. "Portem mesos amb bones intencions i contactes, però no hi ha res signat, una cosa és el que diuen i una altra la que fan", lamenta. L'1 de desembre van començar tres dies de mobilitzacions i ara faran una nova tanda el 15, 17 i 22 de desembre amb el mateix format: aturades parcials de dues hores a cada torn, un tall de carretera de 17h a 19 h a la C-17 a l'altura de Can Villaura i, en el cas dels dies laborables (15 i 22), concentració de 12 h a 14 h davant de la nau 4 de Campdevànol on hi ha les oficines.

Rodríguez subratlla que la principal preocupació és la "viabilitat de l'empresa" tal com ja van denunciar fa uns dies quan reclamaven poder operar com a societat mercantil amb les modificacions normatives que calguin. "No podem competir en igualtat de condicions, perdem agilitat i podria suposar la desaparició de l'empresa", afirma. Per això, volen que es creï una mesa de negociació sobre la viabilitat amb tots els agents implicats (Departament d'Empresa, direcció, sindicats, entre d'altres) per fer-ho possible. "Això serà ja més a mig termini", admet el president del comitè d'empresa.